Gotham Knights: Kein Couch- oder plattformübergreifendes Koop

Gotham Knights erscheint 2022. - (C) WB Montreal

Gotham Knights wird am 25. Oktober 2022 für Windows PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 (PS5) erscheinen – Xbox One und PS4 bleiben außen vor. Die große Frage, die sich viele Spielende bei Gotham Knights stellen: Wie funktioniert der Koop-Modus? Kann man gemeinsam auf einer Konsole spielen? Die einfache Antwort: Nein.

WB Games Montreal gab uns diese Woche einen ausführlichen Einblick in das Gameplay von Gotham Knights. Das sieht alles sehr gut aus, vor allem weil Gotham Knights einer der wenigen “großen Titel für die zweite Jahreshälfte 2022” ist. Nach der Release-Verschiebung von Starfield sieht es nämlich mit großen Produktionen sehr dürftig aus. Die Enthüllung des Gameplays des Spiels brachte aber auch einige Fragen und Antworten zu Tage, die einige von uns vielleicht so nicht erwartet hätten.

WERBUNG

Die aktualisierte FAQ-Seite von Gotham Knights verrät nämlich über den kooperativen Modus: “Der Koop-Modus kann nur online mit einer Internetverbindung gespielt werden.” – Wer auf einer Konsole gemeinsam spielen möchte schaut also durch die Finger.

Gotham Knights: Koop-Modus funktioniert nur per Online-Modus

Man kann den Titel von WB Games Montreal also nicht gemeinsam auf demselben Bildschirm/Konsole spielen. Wie es weiter im offiziellen FAQ heißt, kann man nur mit bis zu einer Person gleichzeitig gemeinsam spielen. Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass man sich zu viert nach Gotham City wagen kann.

Ihr wollt zwischen Xbox Series X/S, PS5 und Windows PC gemeinsam spielen, also Crossplay haben? Auch das funktioniert – zumindest zum Release am 25. Oktober 2022 – in Gotham Knights nicht. Im FAQ heißt es darauf ob Gotham Knights Crossplay für Online-Koop unterstützen wird: “Cross-Play-Unterstützung ist derzeit nicht geplant.”

Was wiederum nicht dauerhaft notwendig ist: Eine Internet-Verbindung. Wer Gotham Knights alleine spielen möchte muss dafür nicht zwangsläufig mit dem Internet verbunden sein. Es gibt auch keine Mikrotransaktionen im Spiel.

Gotham Knights erscheint für Windows PC, Xbox Series X/S und PS5 am 25. Oktober 2022.