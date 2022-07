Gotham Knights: Frischer Gameplay-Trailer zeigt mehr von Batgirl

Batgirl in Gotham Knights - (C) Warner Bros. Games, DC

Warner Bros. Games und DC präsentierten uns heute einen neuen Gameplay-Trailer “Batgirl” für Gotham Knights, dem anstehenden Action-Rollenspiel mit offener Spielwelt, das von Warner Bros. Games Montréal entwickelt wird.

Was zeigt uns der neue Trailer? Das Gameplay-Video zeigt spezielle Cutscenes von Batgirl, auch bekannt als Barbara Gordon. Als trainierte Kämpferin und erfahrene Computerprogrammiererin/Hackerin verstärkt Batgirl das Team der Knights mit Muskelkraft und Köpfchen. Batgirls Lieblingswaffe, den Tonfas, kann Batgirl in einer wilden Kombination aus Kickboxing, Capoeira und Jiu-Jitsu selbst mächtige Gegner in die Knie zwingen, die doppelt so groß sind wie sie.

Doch was sind schon Worte. Seht Batgirl in Action im neuesten Gameplay-Trailer:

Was passiert in Gotham Knights? Im Spiel haben hast du die Auswahl zwischen Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, die nach Batmans Tod als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden Gotham City beschützen müssen. Die Knights müssen im bisher größten Gotham-Videospiel Geheimnisse lüften, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen, oder sie müssen sich berüchtigten Schurken in epischen Konfrontationen entgegenstellen.

Gotham Knights wird am 25. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Das Action-Rollenspiel erscheint nur noch für die aktuelle Konsolen-Generation und nicht mehr für PS4 und Xbox One. Vorbestellerinnen und Vorbesteller der physischen oder digitalen Version erhalten zum Day One digital den “Custom-Batcycle-Skin 233”, der auf dem ersten Auftritt des Fahrzeugs im DC Detective Comic #233 basiert. Einen Wermutstropfen hat der Titel bereits jetzt: Er bietet kein Couch- oder plattformübergreifenden Koop-Spiel.