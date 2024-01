Suicide Squad: Kill the Justice League – Käufer bekommen Geld zurück

Warner Bros. schenkt Käufern der Deluxe-Edition von Suicide Squad: Kill the Justice League in Amerika 20$, da das Spiel kurz nach dem Launch bereits mit großen Problemen zu kämpfen hat.

Wie die Nachrichtenseite IGN berichtete, kam es beim Launch von Suicide Squad: Kill the Justice League am 30.1. aufgrund von Server-Problemen zu viel Frustration bei einigen Spielern. Der Superhelden-Shooter, der aufgrund der Onlineanbindung immer mit dem Internet verbunden sein muss, konnte so von einigen Spieler über längere Perioden nicht gespielt werden. Dies betraf all jene Spieler, die im Vorfeld eine Deluxe-Edition erworben hatten, welche ihnen einen frühzeitigen Zugang zum Spiel ermöglichte.

Doch durch die massiven Probleme beklagten sich einige Käufer über eine Unspielbarkeit des Games. Neben bizarren Bugs, die das neue Spiel als automatisch beendet anzeigten, waren es vor allem die Serverprobleme, die den Zugang zum Spiel für bis zu sechs Stunden sperrten. Doch der Publisher Warner Bros. zeigte sich, wie es nun scheint, verständnisvoll gegenüber der geschädigten Spieler. So berichteten einige Käufer in Amerika, dass ihnen 20$ des Kaufpreises geschenkt wurden.

Suicide Squad: Kill the Justice League startet am 2.2. für alle

“Vielen Dank, dass du einer unserer ersten Konsolenspieler während des Early Access von Suicide Squad bist: Kill the Justice League”, heißt es in einer Nachricht, die einige Käufer an ihre Mailadresse bekommen haben. “Wir wissen, dass ihr während der anfänglichen Server-Updates geduldig mit uns wart, und wir möchten euch unsere Wertschätzung für eure Geduld mit einem besonderen Geschenk von 2000 LuthorCoins zeigen. Thank you again!”

Spieler, die nicht auf Suicide Squad: Kill the Justice League zugreifen erhielten als Entschuldigung 20$ an Ingame-Währung, die in den kommenden Seasons des Live-Service-Spiels ausgegeben werden können. Durch die anhaltenden Probleme der hauseigenen Server, forderten dennoch einige Spieler einen Offline-Modus, der zum regulären Launch des Spiels am 2. Februar inkludiert sein soll. Ob dies der Fall sein wird, wissen wir jedoch erst, wenn das Spiel für alle Spieler am Freitag startet.