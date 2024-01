Wird es ein neues Batman Game geben? – Rocksteady-Mitarbeiter packt aus

Fans, die nach Suicide Squad: Kill the Justice League auf eine weitere Fortsetzung von Batman: Arkham gehofft haben, sollten ihre Erwartungen dämpfen, denn Rocksteady scheint sich dem provokanten Untertitel des Spiels verpflichtet zu fühlen. Als Batman: Arkham Knight 2015 erschien, dachten die Spieler, sie hätten das Ende von Rocksteadys geliebtem Arkhamverse-Franchise erlebt, und die einzigen Neuzugänge, die seitdem erschienen, waren das kurzlebige Batman: Arkham Underworld für mobile Geräte und Batman: Arkham VR.

Entsprechend überrascht waren die Spieler, als Rocksteady auf der ersten DC Fandome-Veranstaltung Suicide Squad: Kill the Justice League ankündigte. Wie der Name schon vermuten lässt, wird Suicide Squad die Mitglieder der Task Force X gegen eine gehirngewaschene Justice League antreten lassen – inklusive Batman, der vom verstorbenen Kevin Conroy gespielt wird. Obwohl er am Ende von Batman: Arkham Knight offenbar seinen Tod vorgetäuscht hat und untergetaucht ist, scheint die Arkham-Version des Dunklen Ritters für einen letzten Kampf in Suicide Squad zurückgekehrt zu sein – nur dass diesmal die Fans am Ende seiner brutalen Methoden zur Verbrechensbekämpfung stehen werden.

Ist ein weiteres Batman Game realistisch?

Einige Spieler haben spekuliert, dass das überraschende Comeback von Batman in Suicide Squad: Kill the Justice League den Weg für ein weiteres Batman Game ebnen könnte, aber Johnny Armstrong, Associate Design Director, rät ihnen, sich noch keine Hoffnungen zu machen. In einem aktuellen Interview mit GamesRadar spricht Armstrong über die Möglichkeit eines weiteren Batman-Spiels im Rocksteady-Universum. “Ich meine, wir genießen es wirklich, jetzt an einem Suicide Squad zu arbeiten”, sagte er in dem Interview. “Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir, wie der Titel schon sagt, die Justice League wirklich töten werden. Also…”

Dies ist keine solide Bestätigung, dass das Arkhamverse nach Suicide Squad: Kill the Justice League im Februar endet. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte, dass Rocksteady die Serie in irgendeiner Form fortsetzt oder sogar neu auflegt. Rocksteady scheint sich jedoch vorerst voll und ganz auf das aktuelle Spiel zu konzentrieren, und Armstrong beschrieb, wie Suicide Squad ein rasantes Gameplay mit einer fesselnden Geschichte verbindet, damit die Spieler hoffentlich wiederkommen und mehr wollen. Darius Sadeghian, der Produktdirektor des Rocksteady-Studios, hat diesen Gedanken vor kurzem unterstützt, indem er den Fans versicherte, dass Suicide Squad immer noch die gleiche “DNA” haben wird, die die Batman: Arkham-Reihe zu einem Erfolg gemacht hat.