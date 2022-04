Modern Warfare 2: Nächstes Call of Duty-Spiel “enthüllt” Logo und Name

Call of Duty: Modern Warfare 2 Logo - (C) Infinity Ward, Activision

Das Geheimnis, dass Infinity Ward als nächstes an einem neuen Modern Warfare arbeitet, war längst keines mehr, nachdem man offiziell darüber sprach. Aber nun machte Activision endlich Nägel mit Köpfen: Das nächste Call of Duty-Spiel wird Modern Warfare 2 (2022) sein. Das sorgt zwar für ein wenig Verwirrung, weil eigentlich gab es das bereits 2009.

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Call of Duty wurde die Logo-Animation des nächsten Shooter-Ablegers des Franchise vorgestellt. Nach dem Start hört man im Hintergrund ein paar Stimmen. Und man kann eine Art topographische Karte erkennen. Ein Rätsel für die Fans, die sich sicherlich nun selbst ihr Modern Warfare 2 zusammenreimen werden.

Das Logo von Call of Duty: Modern Warfare 2 setzt sich aus “M”, “II” und “W” zusammen.

Im folgenden Tweet könnt ihr euch die Animation selbst anschauen:

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Activision sorgte Anfang des Jahres selbst für die Bestätigung des neuesten Modern Warfare-Spiels, nachdem Gerüchte vorausgegangen waren. Man spricht selbst vom bisher “fortschrittlichsten” Teil der Serie, weil man auch die IW-Engine wieder einmal “aufpoliert” hat. Bereits die vergangenen Spiele waren optisch vielversprechend. Wahrscheinlich werden wir die nächsten Wochen und Monate noch mehr darüber erfahren – nicht nur aus Gerüchten, sondern von Infinity Ward und Activision selbst.

Der Modern Warfare-Reboot aus dem Jahr 2019 gilt für viele Fans als bisher bestes Spiel des Franchise – seit Jahren. Die “inhaltliche Fortsetzung” wird also besonders spannend, auch für die Umsatzzahlen des Publishers. Vanguard war nämlich kein großer Bringer, so wie vorausgegangen Spiele und der kostenlose Battle Royale-Ableger Warzone leidet an Spielerschwund.