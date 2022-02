Call of Duty: Warzone 2 und Modern Warfare 2 – Angekündigt! – Das erwartet uns

Activision hat über mehrere Streamer auf Twitch und YouTube Informationen zu Call of Duty: Warzone 2 und dem Nachfolger von Modern Warfare (2019) bekanntgegeben. Damit wurden einige Gerüchte der vergangenen Wochen bestätigt. Beide CoD-Ableger sollen noch 2022 erscheinen, wie am 11. Februar bekannt wurde.

Der Free-to-Play-Ableger von Call of Duty bekommt eine neue Fassade, sprich die Grafik-Engine wird gewechselt. Damit zieht das Spiel gleich mit dem unbenannten Nachfolger von Modern Warfare aus dem Jahr 2019. Wir erinnern uns: Auch Warzone basiert auf der gleichen Grafik-Engine. Das Team von Infinity Ward wird sich hauptverantwortlich dafür zeigen.

Let’s start with a look ahead:

✅ COD 2022 is a sequel to MW 2019, and being designed with a new #Warzone experience (both led by @InfinityWard)

✅ A massive evolution of BR, with an all-new playspace and new sandbox mode

✅ A new engine powering both the new game and #Warzone

— Call of Duty (@CallofDuty) February 11, 2022