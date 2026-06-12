Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit Jahren wünschen sich viele Fans die Rückkehr einiger älterer Call of Duty-Titel. Jetzt gibt es neue Hinweise, die die Diskussionen rund um ein mögliches Call of Duty Classic Remake erneut anheizen.

Auslöser sind aktuelle Entdeckungen innerhalb von PlayStation-Datenbanken. Dort tauchten Hinweise auf, die von einigen Spielern als mögliche Vorbereitung für eine Neuveröffentlichung eines älteren Serienteils interpretiert werden.

Offiziell bestätigt wurde bislang zwar nichts. Dennoch sorgt die Entdeckung bereits für zahlreiche Spekulationen innerhalb der Community.

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Alte Call of Duty-Spiele bleiben extrem beliebt

Auch viele Jahre nach ihrer Veröffentlichung genießen ältere Call of Duty-Titel noch immer einen hervorragenden Ruf. Besonders die Kampagnen und Multiplayer-Modi der frühen Serienableger gelten für viele Fans als Höhepunkte der gesamten Reihe.

Genau deshalb gibt es seit langer Zeit Wünsche nach Neuauflagen, Remastern oder vollständigen Remakes. Während einige Klassiker bereits modernisiert wurden, warten andere Fan-Lieblinge bis heute auf eine Rückkehr. Die aktuellen Hinweise lassen deshalb viele Spieler hoffen, dass sich das bald ändern könnte.

Bislang gibt es keine offizielle Ankündigung

Trotz aller Spekulationen sollte man die aktuellen Informationen mit Vorsicht betrachten. Weder Activision noch Microsoft haben bislang ein neues Call of Duty Remake angekündigt. Es ist durchaus möglich, dass die entdeckten Einträge mit internen Tests, technischen Vorbereitungen oder anderen Projekten zusammenhängen. Solche Datenbank-Einträge führten in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Gerüchten, die sich später nicht bestätigten.

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Aktuell handelt es sich daher weiterhin um Spekulationen und nicht um eine offizielle Bestätigung.

Die Chancen auf eine Rückkehr stehen dennoch gut

Unabhängig von den aktuellen Hinweisen, auch zu einem MW 4 erscheint eine Neuauflage älterer Call of Duty-Spiele grundsätzlich nicht unrealistisch. Die Reihe verfügt über zahlreiche beliebte Klassiker, die auch heute noch eine große Fangemeinde besitzen.

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Zudem haben Remaster und Remakes in den vergangenen Jahren mehrfach gezeigt, dass ältere Spiele mit moderner Technik erneut große Erfolge feiern können. Gerade deshalb wäre es wenig überraschend, wenn Activision früher oder später weitere Teile der Serie zurückbringen würde.

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