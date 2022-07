The Last Of Us Part 1: PC-Release-Termin “näher als gedacht”

The Last of Us Part 1 - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

Manchmal dauert es Jahre, bis Konsolenexklusive Spiele endlich auf dem PC erscheinen. Nun, für The Last of Us Part 1 dürfte es wohl keine Jahre dauern. Ein Naughty Dog-Mitarbeiter sagte, dass das Remake von The Last Of Us Part 1 “sehr bald” für PC erscheinen, nachdem es am 2. September 2022 für die PS5 veröffentlicht wird. Einen konkreten Release-Termin erwähnte er aber nicht.

Senior Environment Texture Artist Jonathan Benainous von Naughty Dog gab einen Kommentar ab, nachdem ihm ein The Last of Us-Fan über die PC-Version fragte.

WERBUNG

The Last of Us Part 1 früher als andere PlayStation-Spiele für PC?

“Freut mich zu hören, dass du gehyped bist, Mann! Die PC-Version sollte etwas später herauskommen, aber sehr bald nach dem PS5-Release!”, so die knackige Antwort von Benainous auf Twitter.

Bisher gab es schon eine Reihe von PlayStation-Exklusivspielen, die ihren Weg auf den PC gefunden haben. Was Final Fantasy 7 Remake, God of War, Horizon: Zero Dawn und das kommende Marvel’s Spider-Man gemeinsam haben? Sie sind alle Jahre später erst für PC erschienen. Geht PlayStation für das Remake des Naughty Dog-Spiels, dass auf das Remastered folgt einen anderen Weg?

Bisher gibt es noch keinen Release-Termin für The Last of Us Part 1 für PC, aber die Nachricht des Naughty Dog-Mitarbeiters lässt darauf hoffen, dass wir nicht darauf bis zum 2. September 2023 “hoffen” müssen. Allerdings sollte man sich keinerlei Hoffnung machen, dass die PC-Version 2 Wochen später erscheinen wird.

Vielleicht verkürzt PlayStation bei diesem Titel die Dauer der Konsolenexklusivität, weil es ohnehin schon der dritte Release des Spiels ist (PS3, PS4 und PS5).

Passend zum Thema