Xbox Series X: Zum Start der neuen Konsole kann man alle Xbox One-Games zocken

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus ist nicht zu verhindern. Mehrere Groß-Veranstaltungen – weltweit – wurden bereits abgesagt. Nicht nur in China, auch in Europa ist die Pandemie stark am wüten. In Italien, insbesondere in der Lombardei, gibt es eine starke Zunahme bei der Zahl der Infektionsfälle und Todesopfer. Mittlerweile starben in Italien bereits 966 Personen…