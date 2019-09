The Outer Worlds: Obsidian hat jede Menge Ideen für Fortsetzungen

Endlich geht es los! Am 24. September 2019 veröffentlicht Naughty Dog neue Details bei einem “Media Event” über The Last of Us Part 2. Habe ich schon “endlich” erwähnt. Geoff Keighley von Naughty Dog hat folgende Botschaft via Twitter mit der Welt geteilt: And…here….we…..go! See you later this month @Naughty_Dog @Neil_Druckmann pic.twitter.com/LL6RZVbJc1 — Geoff Keighley…