The Outer Worlds-Publisher enthüllt Spezifikationen der Switch-Version

The Outer Worlds - (C) Obsidian

Wenn ihr gespannt auf The Outer Worlds für die Nintendo Switch wartet, dann möchtet ihr sicherlich auch die Spezifikationen kennen. Mit welcher Bildrate wird das Spiel ausgegeben? Welche Auflösung gibt es in der TV- und der Handheld-Ansicht? All diese Fragen klärt nun der Publisher des Spiels, Private Division (Take 2-Tochter). Immerhin erscheint das Spiel in wenigen Tagen.

Laut dem Publisher wird das Rollenspiel eine Bildrate von 30 Frames/Sekunde bieten. In der angedockten TV-Ansicht wird The Outer Worlds in 1080p dargestellt. Der Handheld-Modus wird in 720p ausgeführt.

Advertisment

} ?>

Vor kurzem sprach der Produktionsleiter Eric DeMilt mit Nintendo Everything darüber, dass Obsidian mit dem Endprodukt „sehr zufrieden“ sei, was das Aussehen und die Leistung der Nintendo Switch-Version angeht – angesichts der technischen Herausforderungen, mit denen das Team konfrontiert war:

„Die Portierung eines Spiels mit Tausenden von Assets, die zum Laden und Anzeigen auf PCs und Konsolen der aktuellen Generation mit der Fähigkeit zur Anzeige in 4K entwickelt wurden, machte Streaming und visuelle Wiedergabetreue zu einer Herausforderung auf einem Handheld.“

In Bezug auf Extras: DeMilt bestätigte, dass die Switch-Version Kreisel-Steuerungen enthalten würde, um das Zielen und die allgemeine „Spielbarkeit“ des Titels zu verbessern.

The Outer Worlds erscheint am 5. Juni für die Nintendo Switch. Wirst du es dir holen?

Das Spiel ist ab 16 Jahren freigegeben und die Nintendo-Version kostet bei Amazon.de aktuell 59,99 Euro (DE) bzw. 60,49 Euro (AT). Ursprünglich war der Release-Termin für den 6. März geplant.