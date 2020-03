The Outer Worlds: Nintendo Switch-Version erscheint am 5. Juni 2020

The Outer Worlds - (C) Obsidian

Obsidian Entertainment, Virtuos Games und Private Division haben heute bekannt gegeben, dass ihr ebenso erfolgreiches wie schwarzhumoriges Singleplayer-RPG The Outer Worlds schon bald für die Nintendo Switch erscheinen wird.

The Outer Worlds wird am 5. Juni 2020 sowohl als Boxversion als auch als digitaler Download veröffentlicht. Das Spiel wird einen Day-One-Patch enthalten, der bis zu 6 GB in Anspruch nehmen kann. Dieser Patch verbessert die allgemeine Spielerfahrung mit hochauflösenden Texturen, Optimierungen am Gameplay und vielem mehr.

In diesen Action-Rollenspiel kann man nach seinem persönlichem Geschmack spielen, ganz gleich, ob man die Gegner mit einem Schrumpfstrahl verkleinert oder sie lieber im Dialog kleinredet – als galaktischer Held (oder Bösewicht) deiner Träume. Mit der Nintendo Switch können wir den Titel demnächst überall hin mitnehmen und unterwegs spielen.

The Outer Worlds für die Nintendo Switch wird für 59,99 Euro (UVP) als physische und als digitale Version erhältlich sein. Am 25. Oktober 2019 erschien das Spiel für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC.

Quelle: Pressemitteilung