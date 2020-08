Obsidian hat ein weiteres geheimes Projekt in der Entwicklung

Grounded - (C) Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment hat ein weiteres geheimes Projekt in der Entwicklung, das bestätigt wurde. Obsidian kündigte letzten Monat im Rahmen des Xbox Games Showcase ein neues Fantasy-Rollenspiel Avowed an, aber es scheint, dass der Entwickler darüber hinaus plant.

Auf Twitter veröffentlichte Josh Sawyer, Studio Design Director von Obsidian Entertainment, einen Beitrag auf Tumblr, in dem er enthüllte, wie er alle Projekte des Entwicklers überwacht. Sawyer sagte, dass er das Spiel eines Teams spielt, „wenn es wichtige Meilensteine ​​erreicht hat oder wenn jemand im Team speziell mein Feedback zu einer neuen Funktion oder einem neuen Inhalt haben möchte“. Als ein Fan sagte, dass er traurig sei zu sehen, dass Sawyer kein eigenes Projekt macht, twitterte Sawyer, um zu bestätigen, dass „ich jetzt mein eigenes Projekt leite “ und dass es bisher nicht angekündigt ist.

Obsidian Entertainment: Mehrere Spiele gleichzeitig in Entwicklung

Dies ist das zweite Mal, dass Obsidian oder einer seiner Entwickler die geheimen Projekte des Unternehmens necken. Im November 2019 gab der Grounded-Game Director und Programmierer Adam Brennecke bekannt, dass Obsidian mehrere „große RPGs“ in der Entwicklung hat, während Studiokopf Feargus Urquhart neckte, dass der Entwickler mehr als ein, aber weniger als 40 Spiele in der Entwicklung hat. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass alle 40 dieser Spiele veröffentlicht werden, deutet dies darauf hin, dass das Spiel, an dem Sawyer arbeitet, in der Produktion weiter fortgeschritten ist.

Grounded: Erste Erfolge für das außergewöhnliche Gameplay

Es ist unklar, wann die Fans das Spiel sehen werden. Obsidian scheint jetzt viel in den Händen zu haben, nachdem er gerade Grounded im Early Access veröffentlicht hat. Der Entwickler plant, monatliche Updates für den Titel zu veröffentlichen, während er auf die Version 1.0 hinarbeitet. Technische Probleme mit dem Spiel oder wenn Fans nach viel mehr Inhalten fragen, können auch die Entwicklungszeit von Grounded verlängern.

Innerhalb von 48 Stunden nach der Veröffentlichung gab Obsidian bekannt, dass Grounded eine Million Spieler erreicht hatte. Dies sind großartige Neuigkeiten für das Entwicklungsteam. Eine zusätzliche Motivation noch mehr Inhalte bereitzustellen.

Dann gibt es Avowed. Obsidian hat nur einen sehr kleinen Teaser-Trailer für das Spiel angeboten, aber ein Leak ergab, dass Avowed viel größer sein könnte als The Elder Scrolls 5: Skyrim. Wenn dies der Plan für das Spiel ist, setzt der Entwickler möglicherweise den größten Teil seiner Ressourcen in Avowed ein, bevor er Sawyers Titel bekannt gibt.

Wann die ganzen Spiele von Obsidian Entertainment erscheinen ist derzeit noch unklar. Grounded ist aktuell im Early Access verfügbar und bietet rund 20% der Einzelspieler-Kampagne. Damit ist man etwas über eine Stunde lang beschäftigt.