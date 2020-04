PS5: Sony meldet Patent an um Spoiler zu blockieren

PS5 Fankonzept

Tokio – Bei der PS5 gab es bereits eine Reihe von Lecks und Gerüchte, und es scheint, dass Sony jetzt über eine patentierte Technologie verfügt, die die Ausbreitung von Lecks bei der nächsten Konsolengeneration verhindert. Diese neue Technologie verhindert zwar nicht, dass wir über Leaks und Gerüchte berichten, verhindert jedoch die Weitergabe von Inhalten von Konsole zu Konsole.

Die Marke PlayStation ist die meistverkaufte Heimkonsolenserie aller Zeiten, aber während seiner beeindruckenden Lebensdauer ist das Internet zunehmend zu einem Zuhause für Leaks und Spoiler geworden. Während es scheint, dass wenig gegen die Verbreitung von Informationen im Internet getan werden kann, insbesondere für diejenigen, die sie finden möchten, versucht die PlayStation 5, mögliche Spoiler-Inhalte einzuschränken, die Spieler sehen könnten, wenn sie mit anderen Spielern befreundet sind. Das wird die Fans freuen!

PS5: So verhindert Sony die Verbreitung von Spoiler-Meldungen

Das Blockierungsprogramm erkennt Spieldetails, die als Spoiler gelten, und blockiert Benutzer, die diese Elemente nicht erreicht haben, daran, sie in benutzergenerierten Inhalten oder Erfolgen zu sehen. Das vielleicht Interessanteste an dieser Technologie ist, dass Entwickler die Möglichkeit haben, Spoiler zu markieren, sodass sie im Verlauf des Spiels nur von einer Person entdeckt werden können. Dies ist eine optionale Einstellung auf der PS5, aber viele Spieler werden es zu schätzen wissen, dass sie die Konsole einschalten können, ohne Angst vor wesentlichen Handlungselementen zu haben, bevor sie das Spiel starten. Obwohl dies ein positiver Schritt ist, werden andere Formen von Lecks nicht gestoppt.

Das Patent wurde mit folgenden Grafiken angemeldet:

PlayStation 5-Patent: Kontrolliere die Inhalte, die du sehen möchtest

Dies scheint zwar ein positiver Schritt zu sein, um es den Spielern zu ermöglichen, selbt zu kontrollieren, welche Inhalte sie sehen, aber es wird keine Leckagen von Entwicklern verhindern. Trotz all dieser Bemühungen wird es nicht verhindern, dass aufgebrachte Mitarbeiter die kommenden Games vor dem Release leaken, wie jüngstens bei Naughty Dog’s The Last of Us 2. Dafür muss man sich in Tokio bei Sony schon mehr einfallen lassen. Die Idee, Spoiler auf der PS5 ausschalten zu können, ist trotzdem für Fans die ohne Vorkenntnisse in ein Spiel einstiegen möchten super. Natürlich heißt es nicht, dass die Idee auch umgesetzt wird, nur weil es ein Patent gibt. Solche Anmeldungen finden oft statt, ohne jemals in Verwendung zu treten.

Die PlayStation 5 wird voraussichtlich im Dezember 2020 veröffentlicht. Die große Enthüllung wird voraussichtlich im Mai stattfinden. Dann kennen wir auch endlich das Design der Konsole. Über den Preis wird man sich wohl noch lange Zeit bedeckt halten, um Microsoft nicht in die Hände zu spielen. Erst kürzlich haben wir euch über eine andere Anmeldung von Sony berichtet, indem die neue Konsole der nächsten Generation besser gekühlt wird, als die aktuelle PS4.