Sony-Patent: Echtzeit-Spiele-Beratung in PS5-Games durch “Experten”?!

Plötzlich ist jemand da. Sony hat ein Patent angemeldet, dass irgendwie nach PS5 Spiele-Beratung klingt. Vielleicht eine neue Jobaussicht...

PlayStation 5 (PS5) - (C) Sony

Ganz früher konnte man bei Nintendo anrufen, die haben einen weitergeholfen. Dann kamen die Lösungshefte, Cheats und Codes. Und heute kauft man sich einen DLC, schaut auf YouTube oder liest Game-Guides. Doch was wäre es, wenn Sony die PS5 Spiele-Beratung, wenn man nicht mehr weiter kommt, revolutioniert?

Ein kürzlich entdecktes Patent von Sony enthüllt eine aufregende Technologie, die das Spielerlebnis revolutionieren könnte. Das Patent beschreibt eine Methode, wie Spieler in Echtzeit Unterstützung von “Experten” erhalten können, wenn sie in einem Spiel feststecken. Anstatt das Spiel zu verlassen und nach Anleitungen zu suchen, können die Spieler direkt im Spiel auf Experten zurückgreifen, die ihnen helfen, weiterzukommen, oder ihnen Gameplay-Videos zeigen, falls keine Experten verfügbar sind.

PS5 Spiele-Beratung: Suche nicht nach der Lösung, lasse dir helfen…

Die Idee hinter dem Patent ist es, das lästige Unterbrechen des Spielens zu vermeiden, um nach Lösungen zu suchen. Stattdessen wird eine nahtlose Integration von Hilfestellungen und exemplarischen Vorgehensweisen direkt im Spiel angestrebt. Sony hat bereits ähnliche Konzepte mit der Spielhilfe-Mechanik der PS5 eingeführt, daher könnte es gut möglich sein, dass das Unternehmen diese Idee weiter ausbauen möchte.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Patente nicht zwangsläufig bedeuten, dass die beschriebenen Funktionen auch tatsächlich in zukünftigen Produkten umgesetzt werden. Oftmals dienen Patente dazu, Ideen zu schützen und mögliche Entwicklungen offen zu halten. Ob und wann diese innovative Technologie tatsächlich zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten.

Ruf den Spielexperten an

Irgendwie hört sich das Patent an, als würde man die “Faulheit” etwas unterstützen. Es gibt Spieler, die probieren so lange rum, bis sie weiter kommen. Andere suchen nach dem zweiten “Game Over” bereits auf YouTube. Und viele andere drehen einfach ab und spielen etwas anderes. Oder werfen ihren Controller irgendwo hin (wo es weh tut). Die Idee, dass man per Knopfdruck auf der PS5 eine “Spiele-Beratung” bekommt mag interessant klingen, wird es aber sicherlich nicht kostenlos geben.

Ist es nicht schön, wenn man eine schwierige Passage selbst schafft?