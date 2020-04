PS5: Ehemaliger Entwickler spricht von Problemen bei Sony

Tokio – Im Gespräch über die Unterschiede zwischen der PS5 und der Xbox Series X hat Sony einen überraschenden Kritiker. Chris Grannell war über ein Jahrzehnt lang Senior Game Designer bei Sony Computer Entertainment Europe.

Er arbeitete intensiv an der Formel-1-Franchise sowie an Wipeout HD: Fury und Killzone 2. Er glaubt, dass sich das Unternehmen aus Japan zu sehr auf den Lorbeeren der PlayStation 4 ausgeruht hat.

Ende März machten seine Kommentare die Runde, nachdem er einer der wenigen Branchenkenner war, die sich zu diesem Thema äußerten. Chris Grannell sagte zu der Zeit, dass der Unterschied zwischen der Leistung der Xbox Series X und der PS5 “ziemlich erstaunlich” sei, zugunsten der neuen Xbox. Er sagte auch, dass dies ein Gefühl ist, das von mehreren Spieleentwicklern geteilt wird, mit denen er gesprochen hat. Ausgehend von diesen Kommentaren wurde er eingeladen, Gast im RDX-Podcast zu sein, wo er weiter über die die neue Sony-Konsole sprach.

Während des Podcasts legt er den Unterschied zwischen der PS5 und der Xbox Series X einfach dar, nichts, was Sony “auf zahlreichen Arten von Pfaden langsamer macht als das, was Microsoft zusammengestellt hat”. In Bezug auf das Ausmaß der Unterschiede sagt er: “Die Maschine, die Microsoft zusammengestellt hat, ist ein absolutes Biest im Vergleich zu dem, was Sony zusammengestellt hat.” Der Konzern mit Firmensitz in Tokio hat anscheined Probleme bei seinem Angebot für die nächste Konsolen-Generation. Bisher kennen wir weder den Preis und das Design der Konsole, nur die offiziellen Spezifikationen. Bis zum Release sind jedoch noch ein paar Monate.

Grannell beschreibt, dass die PS5 möglicherweise vergleichsweise mit Echtzeit-Raytracing und “diesen großen Spielen von Drittanbietern wie Open World [Titeln]” zu kämpfen hat. Später erläuterte er auf Twitter, dass Sony “Schwierigkeiten haben würde, das richtige Gleichgewicht zu finden (da möglicherweise Kompromisse eingegangen werden müssen)”. Er macht klar, dass die PlayStation 5 dies auch tun wird, wenn PS4 und PS4 Pro riesige Open-World-Spiele wunderbar ausführen können. Die Frage ist im Vergleich.

Thanks for reaching out Charles. Sorry I wasn’t trying to discredit your article it’s the way some things come across. So with regards to that I was saying they would struggle with getting the right balance (as in may need to make compromises) not that the hardware can’t do it.

