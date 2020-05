PS5: Release-Gerüchte nicht wahr – Sony nimmt Stellung zur PlayStation 5

Details und Fakten zur kommenden PS5 sind noch rar. Fans sind trotzdem immer daran interessiert, neue Informationen und Gerüchte zur Sony PlayStation 5 zu finden. Im Allgemeinen neigt man in der Konzern-Zentrale in Tokio dazu, keine Gerüchte über seine neueste Konsole zu kommentieren. Als jedoch der Release-Termin der kommenden Next-Generation-Konsole bekannt wurde, mussten Sony eingreifen, um diesen ernst zu nehmenden Leak zu beseitigen. War doch etwas daran und der PS5 Release wäre im Oktober geplant gewesen?

In einer kürzlich veröffentlichten Stellenanzeige für SIE (Sony Interactive Entertainment) wurde angekündigt, dass die PlayStation 5 im Oktober veröffentlicht wird. Als die Fans zu spekulieren begannen, griff die japanische Famitsu nach weiteren Informationen. Sony sagte, das der Release-Termin sei falsch. Das japanische Videospiele-Magazin erklärte dann, warum und wie diese Informationen ans Licht kamen.

In seiner Erklärung behauptete Sony, dass Recruit Career, die Firma, die hinter seiner Stellenanzeige steht, diese Informationen versehentlich aufgenommen habe. Derzeit hält der PlayStation 5-Entwickler an seinem Versprechen fest, dass die Next-Gen-Konsole während der Weihnachtszeit 2020 herauskommen wird. In einem Update seiner Website bestätigte Recruit Career die Aussage von Sony. Das Personalvermittlung-Unternehmen entschuldigte sich dann für die Veröffentlichung “falscher Informationen … ohne Bestätigung”. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat das Unternehmen die falsche Stellenanzeige von seiner Website gelöscht.

Sony denies October 2020 PS5 release. Could still mean PS5 launch planned for October. Or not. November or October. #PS5 https://t.co/VBJgIdkUtv

— PS5 Only (@PS5only) May 12, 2020