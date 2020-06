PS5 von talentierten 3D-Künstler in urkomischen Fan-Video auseinander genommen

Ein Reddit-Benutzer hat die kommende Sony PlayStation 5 in einem CGI-animierten Video seziert und sogar einen Witz über ihr einzigartiges Design gemacht. Die Next-Gen-Konsole aus Japan, die in zwei verschiedenen Varianten erhältlich sein wird, hat das Internet seit ihrer Enthüllung am vergangenen Donnerstag im Sturm erobert. Der PS5-Hype-Zug ist losgefahren!

In den Tagen seit diesem Enthüllungsereignis wurde viel über das radikal andere Design der PS5 diskutiert. Die Fans bemerkten das auffällige zweifarbige Farbschema und die versteckten PlayStation-Controller-Symbole, die an den Seiten des zahlreichen geplanten Zubehörs eingraviert waren. Die PS5 ist außerdem größer als jede bisherige Konsole, da sie zusätzlichen Platz benötigt, damit die von ihrer hochmodernen Computertechnologie erzeugte Wärme harmlos durchgelassen werden kann. Dies hat wiederum einige Diskussionen darüber ausgelöst, wie diese inneren Abläufe aussehen, und einige Fans haben spielerischere Animationen zu dieser Angelegenheit angeboten.

Dies ist der Fall bei Reddit-User und CG-Webkünstler daepiknoob, der ein maßgeschneidertes Video der PlayStation 5 veröffentlicht hat. Diese kurze Animation, die mit dem beliebten Grafikprogramm Blender erstellt wurde, zeigt eine atemberaubend gerenderte PS5, die zersplittert und einen drahtlosen Internet-Router enthüllt. Doch seht selbst:

Die Verwendung eines Routers in der zerbrochenen PS5 ist ein Hinweis auf den anhaltenden Internet-Witz, dass die kommende Sony-Konsole aufgrund ihres langen schwarzen Kerns und der glatten weißen Außenhülle wie ein solcher aussieht. Andere bemerkenswerte Memes sind Vergleiche mit einem Entenschnabel oder ein Gebäude in Dubai.

Auf Twitter fragt man sich, wo die Designs der nächsten Konsolen-Generation nur hinführen sollen:

