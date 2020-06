PS5-Design: Die lustigsten Memes im Internet (Sony PlayStation 5)

Die lustigsten Memes zum Design der Sony PlayStation 5 (PS5)

Was wäre das moderne Internet ohne Memes? Richtig, nicht dasselbe. Sie sagen aus, was wir uns denken. Sie bringen uns zum Lachen, zum Nachdenken oder wir schicken sie per Messenger-Dienste in der Weltgeschichte herum. Die PlayStation 5 kommt dem ganzen auch nicht aus. Das Design der PS5 mag ungewöhnlich sein, doch diese „Vergleiche“ habt ihr noch nicht gesehen.

Das gestrige Live-Event von Sony hat natürlich dafür gesorgt, dass sich so manche danach im Photoshop ausgetobt haben. Egal wie eure Reaktion auf die Konsole oder die Spiele waren, ob ihr PlayStation-, Xbox- oder Nintendo-Fanboy seid: darüber werdet ihr euch freuen (und eure Freunde in WhatsApp und Co).

Natürlich findet man noch mehr Memes im Internet zur Sony PlayStation 5 auf Twitter:

PlayStation 5 Rocket I had to, so many people are calling it a router and a rocket pic.twitter.com/x9ZKzWeu7q — Nolocoloco / Gardevoir Trainer (@Nolocoloco) June 12, 2020

Hier der Vergleich mit der Xbox Series X:

PS5 vs Xbox Series X: Meme Edition Internet router vs Fridge 😂😂 pic.twitter.com/EyHW3bf7qA — Champ (@ChampChong) June 11, 2020

Da hat wohl jemand Portal gespielt…

Stammt das Design der PS5 aus einem Anime?

Aber eigentlich sagt dieses Meme alles aus, dass unsere Erwartungen nach dem Aufpoppen des Rockstar-Logos nicht erfüllt wurden…

Most relatable meme from the #PS5 event. pic.twitter.com/5P3WbkAOVA — Harish Tamillionaire Iyengaar (@scaryhairyman) June 11, 2020

Grand Theft Auto 6 wird noch eine Weile brauchen.

Falls uns jetzt PlayStation-Fanboys irgendwelche harschen Kommentare unterschieben wollen: wir haben das natürlich auch mit der Xbox Series X so gehandhabt. Oder ja, dass war doch Microsoft selbst? Keines dieser Memes stammt von uns. Das geistige Eigentum bleibt bei den Schöpfern dieser Bilder.