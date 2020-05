GTA 6: Es sieht so aus, als würde Rockstar Games uns bald etwas zeigen

GTA 6 Fotomontage - DailyGame.at

New York City, USA – Gerüchte über GTA 6 Release gibt es so gut wie jede Woche. Einem kürzlich veröffentlichten Bericht zufolge befand sich Grand Theft Auto 6 in einer frühen Entwicklung, was bedeutete, dass es noch einige Jahre dauern würde, bis es wirklich erscheint. Andere Insider bestritten diesen Bericht mit der Begründung, er sei zu 60-70% fertig, und es tauchten sogar Gerüchte auf, dass seine Hauptgeschichte beendet sei.

In jedem Fall sollte das neueste Gerücht nach den jüngsten Gerüchten und Leaks so aufgenommen werden wie alle Gerüchte. Es ist ein Gerücht! Auf der anonymen Image-Board von 4chan wurden zwei Beiträge angezeigt, die beide vom selben Mitarbeiter stammen. Der Leaker behauptet, mit einem verärgerten Mitarbeiter befreundet zu sein. Angesichts der Behauptung gegen den Leak von The Last of Us 2 könnte sich also herausstellen, dass alles frei erfunden ist. Solange Rockstar Games nichts offiziell gemacht hat, müssen wir nicht alles glauben.

GTA 6: Die aktive Entwicklung soll 2016 begonnen haben

Dennoch wird behauptet, dass die aktive Entwicklung von Grand Theft Auto 6 2016 oder 2017 begonnen hat, wobei die Map offenbar sowohl Grand Theft Auto San Andreas ähnelt als auch die Größe von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 zusammen. Von einem Release sind wir also noch weit weg, wenn man die Größe des Spiels bedenkt. Es hat angeblich 3 große Städte mit 1 kleineren Stadt im Nordwesten, wie San Andreas. Das Gebiet basiert angeblich auf Florida, aber Vice City ist nicht das einzige größere Gebiet.

Berichten zufolge gibt es 4 Protagonisten, einen namens Walter Wallace, einen derzeit nicht genannten ehemaligen IDF-Soldaten, einen Schmuggler namens Thomas Branigan, der einen Plan namens The Raven besitzt, und Marcus Burke, einen alleinerziehenden Vater. Die Geschichte konzentriert sich auf das, was diese Charaktere scheinbar gemeinsam haben, den Drogenhandel, und die Spieler werden eine kleine Insel in Mittelamerika besuchen (allerdings nicht Guarma aus RDR2). Es gibt Zeitsprünge, obwohl nicht angegeben ist, wie und warum.

Weitere Details sind die Rückgabe von RDR2-Kernen, ein verbesserter Charakterwechsel, ein verbesserter Parkour, eine bessere Funktionsfähigkeit der Waffen, ein verbesserter Nahkampf, charakterspezifische Kräfte, Gewichtszunahme und vieles mehr. Dies geht Berichten zufolge auf Informationen aus dem Jahr 2019 zurück, obwohl der Leaker jegliche Kenntnis von Enthüllungen oder Anhängern bestreitet.

Neues Grand Theft Auto 6-Gerücht: Was ist dran?

Letztendlich klingt dieses Gerücht wie ein Board an Features, die aus einer Vielzahl von Rockstar Games-Titeln stammen. Mit der “Informationsquelle” und dem scheinbar direkten Vertrauen, den oben genannten frühen Entwicklungsbericht zu widerlegen, ist es für Fans am besten, diesen Bericht abzulegen, bis konkretere Informationen auftauchen, die diese Behauptung entweder bestätigen oder nicht bestätigen. Immerhin klingt es eher nach einer GTA 6-Fan-Theorie. Solange wir nichts aus der Zentrale des Entwicklers aus New York City hören, sind es eben nur Gerüchte.

Grand Theft Auto 6 soll sich in der Entwicklung befinden. Zumindest ein britischer Steuerbericht hat es bestätigt, wenn es schon kein anderer macht. Über einen Release kann man derzeit nur spekulieren. Viele Quellen nennen 2021. Bestätigen kann das jedoch niemand.