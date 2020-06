GTA 6: Lebenslauf eines Rockstar-Mitarbeiters verweist auf Release

GTA 6 - Grand Theft Auto 6 (C) Rockstar Games

Rockstar Games hält weiterhin auf seinen „Flaggschiff“ GTA 5 fest. Immerhin erscheint das Spiel (erstmals 2013 für PS3 und Xbox 360 erschienen) 2021 auch auf der PlayStation 5. Das PS5-Event war für viele Fans der Action-Videospiel-Reihe eine Enttäuschung. Viele erhofften sich das mit Spannung erwartete Grand Theft Auto 6 (GTA 6) zu sehen. Daraus wurde wieder nichts. Spieler müssen sich damit abfinden, dass sich der letzte Eintrag der GTA-Serie mittlerweile über 3 (!) Konsolen-Generationen zieht. Wann meldet sich Rockstar mit einem Release-Termin für GTA 6?

Die neuesten Informationen über den möglichen Fortschritt von GTA 6 stammen aus einem aktualisierten Lebenslauf eines Rockstar-Mitarbeiters, der kürzlich ein neues Projekt und eine neue Berufsbezeichnung zu seiner Erfahrung hinzugefügt hat. Laut dem Twitter-Nutzer @NickPlaysGamesX hat eine vierjährige Rockstar-Mitarbeiterin namens Sarah Overend den Titel von Junior Animator in Animator geändert und behauptet, an Red Dead Online-Animationen gearbeitet zu haben, sowie einen zweiten Titel, der noch bekannt gegeben werden muss.

GTA 6 Release: Das nächste Rockstar-Spiel ist auf jeden Fall aus dem selben Holz geschnitzt

Overend’s Lebenslauf (via LinkedIn) gibt nicht an, was dieser neue Titel ist, impliziert jedoch, dass das Spiel Waffen mit einem ähnlichen Stil wie Red Dead Online enthält, da es die beiden Spiele zusammenfasst. Obwohl nicht bestätigt ist, dass es sich bei diesem neuen Titel um GTA 6 handelt, deutet dies dennoch darauf hin, dass der nächste Titel von Rockstar wahrscheinlich in der gleichen Richtung wie GTA und Red Dead Redemption ist. Darüber hinaus könnte die größte Enthüllung aus diesem Lebenslauf auch bedeuten, dass GTA 6 weiter fortgeschritten ist, als die meisten Spieler erwarten, wenn man bedenkt, wie lange Overend Berichten zufolge an dem jüngsten Projekt gearbeitet hat.

Rockstar Employee that previously worked on RDR2 updates work description to include a TBA title that is also being worked on alongside RDRO, but doesn't include GTAO. What do you guys think that TBA title is? #GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/6sjLjwDl3H — Nick (@NickPlaysGamesX) June 9, 2020

Die Entwicklung ist weiter fortgeschritten, als offizielle Aussagen von Rockstar Games-Spielen in der Vergangenheit gezeigt haben. Das ist natürlich so, wenn dieser bevorstehende Titel tatsächlich das nächste Spiel in der GTA-Serie ist, was zum Zeitpunkt dieses Schreibens noch nicht bestätigt werden kann.

Grand Theft Auto 6: Release für PS5, Xbox Series X und PC?

Es wäre kein logischer Sprung, GTA 6 als den am meisten erwarteten Titel von Rockstar zu betrachten, selbst ohne dass das Spiel jemals offiziell angekündigt wurde. Die Spieler hatten gehofft, Neuigkeiten bei der PS5-Enthüllung zu sehen, und waren enttäuscht, dass GTA 5 den Weg zur nächsten Generation ebnete.

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) befindet sich in der Entwicklung für PC, PS5 und Xbox Series X. Oder es erscheint nie. Vielleicht startet der Entwickler einfach nur GTA Online neu.

Wie steht ihr zum kommende Action-Game von Rockstar Games? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!