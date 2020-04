GTA 6-Insider erzählt über die aktuelle Spieleentwicklung und Release

New York City, USA – Tolle Neuigkeiten für GTA-Fans, die hungrig auf neue Informationen zu Rockstar Games bevorstehendem GTA 6 gewartet haben, das möglicherweise der letzte GTA-Titel ist, den Spieler jemals wieder erhalten. Es scheint, dass die Entwicklung des Spiels weiter fortgeschritten ist, als viele Fans aufgrund der jüngsten Berichte glauben.

Insider Tez2 hat sich auf Twitter gemeldet, um die wenigen Informationen zu Grand Theft Auto 6 zu teilen, die sie aus Rockstar Games notorisch engen Lippen heraus erhalten können. Der jüngste Bericht widerspricht sogar einer früheren Aussage, dass GTA 6 aufgrund seiner frühen Entwicklung noch weit entfernt ist. Die Spieler sind gespannt darauf, es innerhalb des Lebenszyklus von PlayStation 5 und Xbox Series X zu erwarten, jedoch nicht in der Nähe des Starts des neuen Systeme im Dezember 2020.

Der neue Bericht behauptet jedoch, dass Grand Theft Auto 6 mindestens zur Hälfte fertig ist, wenn nicht sogar mehr, was bedeutet, dass das Spiel möglicherweise näher an der Veröffentlichung ist als zuvor angedeutet. Dies bedeutet immer noch nicht unbedingt, dass der Titel in dieser oder sogar in der nächsten Weihnachtszeit erwartet werden sollte, da Tez2, die Quelle dieser Informationen, darauf hinwies, dass Red Dead Redemption 2 fast 8 Jahre (!) brauchte, um die Entwicklung abzuschließen. Nach den Worten des Insiders ist die Basisversion von GTA 6 möglicherweise näher als erwartet. Immerhin soll GTA 6 als “mittelgroßes Spiel” starten und im Laufe der Zeit immer wieder erweitert werden. Ähnlich wie aktuell GTA Online. Der Insider erwähnte, dass Grand Theft Auto 6 das letzte Spiel der GTA-Serie sein würde. Wenn man bedenkt das es ein Live-Service-Modell folgt und frühestens 2022 erscheint haben wir bis 2030 etwas davon.

Take note that RDR2 took approximately 8 or 7 years worth of development, main production started right after RDR1 release & recording sessions began in 2013

Expect the same with the next title, unless it's "early" as in we are nowhere near release which is more believable.

— Tez2 (@TezFunz2) April 16, 2020