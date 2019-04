Red Dead Redemption 2 war für Rockstar ein klarer Erfolg, aber es gibt diese eine Spieleserie von ihnen, die auch solche Releases in den Schatten stellt: GTA. Die Grand Theft Auto-Serie in unbestritten das Hauptgeschäft des amerikanischen Entwicklers unter Take 2-Flagge.

Mit GTA 5 wurden seit seiner Markteinführung in 2013 weltweit über 100 Millionen Einheiten ausgeliefert. Letztes Jahr schaffte der (mittlerweile) angestaubte Titel sogar Platz 1 im August in den PlayStation Store-Game-Charts. Man muss jetzt kein Genie sein, um herauszufinden, dass Rockstar bereits an einem Nachfolger-Titel arbeitet. Eine Fortsetzung ist unvermeidlich. Es gab bereits viele Gerüchte über GTA 6, doch diese Meldung könnte Biss haben.

So hat der 3D-Game-Artist Bibin Michael, der aktuell bei Codemasters arbeitet, in seinem Lebenslauf erwähnt, dass er an DLCs für GTA 5 sowie das „kommende GTA 6“ gearbeitet hat (via GTA Forums). Bis zum April 2018 war er bei Rockstar India in Bangalore beschäftigt. Er trug auch bei der Entwicklung zu Red Dead Redemption 2 bei, nachdem sein Name in den Credits aufscheint.

Wie gesagt, man muss kein Genie oder großer Videospiele-Nerd sein, dass man herausfindet woran Rockstar aktuell arbeitet. Ein eher unglaubwürdiges Gerücht besagt sogar, dass GTA 6 ein Launch-Titel für die PlayStation 5 im Jahr 2020 ist und zeitexklusiv auf der Sony-Konsole angeboten wird.