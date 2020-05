GTA 6: Warum ein 1970er-Setting besser wäre als die Gegenwart

GTA 6 Fotomontage - DailyGame.at

Wir erinnern uns zurück: GTA 5 erschien 2013. Seit dem schlagen wir uns in GTA Online durch, weil der Singleplayer nie ein Inhalts-Update erhalten hat. Mittlerweile gibt es mehr Gerüchte über GTA 6, als Rockstar Games jemals bestätigen könnte.

Eines der interessanteren Gerüchte dreht sich um die Einstellung von Grand Theft Auto 6 und darum , wie die Dinge einige Jahrzehnte in die Vergangenheit zurückversetzt werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Serie in der Vergangenheit eine Kulisse hatte, da Vice City in den 1980er Jahren stattfand.

Die Einstellung von Grand Theft Auto 6 in den 1970er oder 1980er Jahren wäre ein interessanter Schritt des Entwicklers und könnte dazu beitragen, der langjährigen Serie neues Leben einzuhauchen.

Was würde eine Einstellung in der Vergangenheit für GTA 6 bedeuten?

Eine der am weitesten verbreiteten Theorien zu Grand Theft Auto 6 heißt “Project Americas”. Laut Project Americas wird GTA 6 stark von Shows wie Narcos inspiriert sein und in den 1970er und 80er Jahren stattfinden. Diese Einstellung könnte dazu beitragen, GTA 6 eine Ästhetik zu verleihen, die in Videospielen nicht oft und noch weniger erforscht wird. Rockstar Games hat bereits bewiesen, dass sie mit historischen Stücken einen außergewöhnlichen Job machen. Schauen Sie sich nur Vice City, LA Noire oder Red Dead Redemption 2 an.

Mehr als das, jedoch würde eine 70er-Einstellung Rockstar erlauben, mit dem Lauf der Zeit zu experimentieren. Seit der Veröffentlichung von Vice City sind fast 20 Jahre vergangen, und die Technologie hat sich seitdem astronomisch weiterentwickelt. Das Entwicklerteam könnte die Einstellung von GTA 6 verwenden, um eine Stadt zu zeigen, die im Laufe der Zeit wächst und sich verändert, sogar über Jahrzehnte. Wenn die Spieler in den 70er Jahren beginnen und in die 80er Jahre vordringen, könnten ihre Entscheidungen die Stadt und die Geschichte mitgestalten.

Das würde auch mit den aktuellen Gerüchten zusammenpassen, dass Grand Theft Auto 6 quasi als “Roh-Spiel” startet und immer wieder erweitert wird. Warum nicht auch mit der Zeit gehen? Spiele wie Fortnite zeigen, dass sich Maps immer wieder weiter entwickeln können.

Grand Theft Auto 6 mit Trump als US-Präsident?

Zugegeben. Donald Trump liefert eine ziemlich gute Vorlage für ein Grand Theft Auto-Spiel. Dan Houser, der ehemalige Rockstar-Chef, sagte 2018, dass er sehr dankbar ist, das GTA 6 nicht in der Trump-Ära erscheint – wie die GameStar berichtete. Immerhin dauert seine Präsidentschaft noch dieses Jahr an. Die nächsten Wahlen in den USA für den Posten als Präsident sind für Anfang November 2020 angesetzt. Die aktuellen Gerüchte für Grand Theft Auto 6 sehen einen möglichen Release erst im Herbst 2021. Also das würde sich ausgehen.

Tatsächlich halten sich Videospiele von der aktuellen politischen Lage auf der Welt fern. GTA hat immer wieder Anspielungen darauf gebracht und damit gepunktet, weil alles durch den Kakao gezogen wurde. Lieber zurück in die Vergangenheit. 1970 hatte tolle Musik und einen eigenen Zugang der Lebensweise, die uns GTA 6 sicherlich deutlich rüberbringen könnte. Der Titel von Rockstar Games soll seit 2012 in Entwicklung sein und ist einzig durch einen britischen Steuerbescheid “offiziell”. Wir werden sehen, welche Story uns das Spiel bringen wird.