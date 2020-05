Fortnite Season 3: Gigantischer Insider-Leak online (YouTube-Video)

Möglicher Aquaman-Skin in Fortnite

Raleigh, USA – Ein gigantischer neuer Leak zeigt, was in Fortnite für Season 3 von Chapter 2 auf dem Weg sein könnte. Wenn der Leak stimmt, bringt das Battle Royale-Spiel möglicherweise eine neue Wasserbasis, Aquaman-Skin und große Veränderungen auf der Map. Und habe ich die Haie vergessen, die Spieler fressen können?

Das YouTube Video von Tabor Hill bringt Insider-Informationen darüber, woran Epic Games derzeit für die nächste Season von Fortnite arbeitet. Die zweite Season von Chapter 2 wurde bis zum 3. Juni verlängert, sodass der Entwickler mehr als einen Monat mehr Zeit hatte, um an den bevorstehenden Änderungen zu arbeiten. Dafür gibt es seit gestern – wie passend – wieder die Star Wars Skins zu kaufen. Die Fans wird es freuen.

Fortnite Season 3 geht auf Tauchstation!

Das Hauptthema der dritten Season von Kapitel 2 wird anscheinend Wasser sein, vielleicht in Übereinstimmung mit den Sommermonaten, in denen die Staffel beginnen wird. So wie Deadpool in der aktuellen Staffel freischaltbar als Skin ist, wird Aquaman ein brandneuer Skin sein die nächste Saison nach Tabor Hills Insider-Informationen. Er könnte perfekt dazu passen, da gigantische Map-Änderungen, die darauf beruhen, mehr Wasser hinzuzufügen, anscheinend auf dem Weg in das Battle Royale-Spiel sind. Mehr dazu im YouTube-Video, weiter unten.

DC-Fans aufgepasst. Wie der Insider verraten hat werden Aquaman‘s Bürder aus den DC-Comics im neuen Battle Pass vorgestellt. Obwohl es für diese Charaktere noch keine Neuigkeiten zu den tatsächlichen Skins gibt. Es ist interessant zu bemerken, wie Epic Games immer wieder neue Partnerschaften ans Land zieht um den Spielern Abwechslung zu bieten. Natürlich ist auch ein wenig Fan-Service dabei, um die Skin-Verkäufe anzuheizen.

Jede neue Season bringt Veränderungen an der Map. Fortnite Season 3 wird alles verändern!

Jede neue Season von Fortnite bringt normalerweise Maß-Änderungen mit sich, und die Season 3 wird nicht anders sein. Angeblich wird Wasser auf der Karte stark vertreten sein. Wasser wird derzeit in Buchtgebieten, Flüssen und vielem mehr zum schnellen Durchqueren verwendet, aber die neue Saison scheint das noch zu ergänzen. Spieler können in Fortnite unter Wasser tauchen, was auf in einem separaten Leck herausgefunden wurde, das einige der Behauptungen von Tabor Hill stützt. Darüber hinaus werden dem Spiel Haie hinzugefügt, die im Wasser fahrbar sind, ähnlich wie Aquaman selbst, der in den Comics ein Meerestier bestiegen hat. Ein neues Wasserfahrzeug kann auch außerhalb der Season vorkommen. So wie immer etwas übrig bleibt im Battle Royale-Spiel. Irgendwann können die aktuellen Spieler ihren Kindern etwas darüber erzählen.

Hier das YouTube-Video mit Insider-Informationen zu Fortnite Season 3:

Trotz all der neuen Änderungen geht The Agency, einer der neuen Standorte und das Thema der zweiten Season von Chapter 2, in der neuen Wasser-Welt offenbar nirgendwo hin. Vielleicht war Epic Games mit dem allgemeinen Thema der Agency zufrieden und möchte es in irgendeiner Form fortsetzen. Wir werden sehen, immerhin haben Fans des Spiels länger Zeit die aktuelle zweite Season zu spielen, nachdem diese verlängert wurde.

Solange man als Raleigh, der Firmenzentrale von Epic Games nichts offizielles hört, sollte man die “Insider-Informationen” von Tabor Hill so sehen, was sie sind: ein Gerücht.

Fortnite ist ab sofort für Android, iOS, PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One verfügbar.

Titelbild-Quelle: Reloaded (YouTube-Kanal)