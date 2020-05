Fortnite: Star Wars Skins und Lichtschwerter kehren für kurze Zeit zurück

Fortnite - (C) Epic Games

Was machst du morgen? Du hast keinen Plan was morgen ist? Morgen ist der 4. Mai, der Star Wars-Tag. Grund genug für Epic Games die Skins und Lichtschwerter in Fortnite zurückzubringen.

Für eine begrenzte Zeit kehren die beliebten Star Wars-Skins nämlich in das kostenlose Battle Royale-Spiel Fortnite zurück. Besser gesagt in den Shop. Dazu gehören die Outfits von Rey, Kylo Ren und den Sith Trooper. Hinzu kommen vier verschiedenfarbige Lichtschwerter. Schau dir alles an, was angeboten wird:

Fulfill your destiny.#StarWarsDay is almost here and the Rey, Kylo Ren and Sith Trooper Outfits are back in the Shop! pic.twitter.com/YXC2DMuO6O — Fortnite (@FortniteGame) May 3, 2020

Feel like a Jedi as Lightsabers have returned for a limited time! Drop in game now and show off your skills. pic.twitter.com/koN5fGFc0i — Fortnite (@FortniteGame) May 3, 2020

Du möchtest morgen kein Fortnite spielen, aber doch den Star Wars-Tag in Ehre behalten? Dann gibt es die Möglichkeit The Rise of Skywalker auf Disney+ anzusehen. Die 9te Episode ist nämlich ab morgen für alle im Streaming-Dienst zu sehen.