Star Wars The Rise of Skywalker erscheint bereits in Kürze auf Disney+

Star Wars The Rise of Skywalker - (C) Disney

Star Wars The Rise of Skywalker kommt früher auf Disney+. Genauer gesagt 2 Monate früher und startet am Star Wars Day am 4. Mai 2020.

Für die Kinos ist die Covid-19-Krise ein Desaster. Die großen Blockbuster des Sommers 2020 wurden alle bis ins nächste Jahr verschoben, so auch Fast and the Furios 9. Auch bei den Streaming-Diensten, wie Disney+, wurde der Release-Kalender durchgemischt. Allerdings geht dort nun alles schneller, statt langsamer.

Das “Haus der Maus” zieht daher die Veröffentlichung von Star Wars Episode 9 um zwei Monate vor. Star Wars The Rise of Skywalker wird demnach bereits ab dem 4. Mai zum Streamen online sein.

Der Tag ist kein Zufall. Der 4. Mai (May, the fourth) ist der internationale Star Wars Day. “May the force … be with you”, darum die Wahl für diesen Tag. Das beutet: ab diesen Tag können alle 3 Trilogien der Sci-Fi-Saga durchgeschaut werden. Zudem gibt es noch die brandneue Serie “The Mandalorian”.

Der digitale Release des Star Wars-Films war am 17. April, die DVD/Blu-ray startet am 30. April, also morgen. Mittlerweile hat der Streaming-Dienst von Disney weit über 50 Millionen Abo-Mitglieder. Die besten Serien und Filme zum neuen Streaming-Dienst haben wir euch auf DailyGame.at zusammengefasst.