Star Wars „Maverick“ soll nächste Woche angekündigt werden (Gerücht)

Das Videospiel-Entwicklungsstudio EA Motive Montreal trat Ende Mai Twitter bei, was zu Gerüchten führte, dass diese Woche dank der Beiträge von Videospiel-Journalisten wie Jason Schreier und Jeff Grubb ein neues Star Wars-Spiel angekündigt werden würde. Es ist klar, dass diese Ankündigung nie stattgefunden hat, aber heute hat ein Leaker, Bespin Bulletin auf Instagram, vorgeschlagen, dass das Spiel, von dem angenommen wird, dass es Star Wars Project Maverick ist, stattdessen am 9. Juni enthüllt wird.

Bespin Bulletin wird als „einer der genauesten Star Wars-Leaker“ bezeichnet, als der Social-Media-Beitrag auf Reddit geteilt wurde, und einige scheinen zu glauben, dass Project Maverick ein wichtiger Titel im Rahmen von Sonys PlayStation 5-Enthüllungsereignis sein könnte.

PS5-Spiele-Event wurde verschoben

Die Veröffentlichung der PS5-Spiele wurde von Sony diese Woche aus Solidarität mit den anhaltenden Protesten und Bewegungen von „Black Lives Matter“ im ganzen Land verzögert. Die offizielle Ankündigung dieser Verzögerung ist jetzt der beliebteste Gaming-Tweet aller Zeiten. In diesem Sinne wäre es sinnvoll, dass sich die Enthüllung von Project Maverick infolgedessen verzögerte. Allerdings ohne ein offizielles Statement, können wir nur darüber spekulieren, auch wenn der Leaker als „sicher“ gilt.

Leak zu Star Was Projekt Maverick bereits im März

Das unangekündigte Star Wars- Projekt wurde im März über das European PlayStation Network (PSN) veröffentlicht. Zu der Zeit sagte Schreier, das Spiel sei ein kleineres Projekt, das nicht mit den Franchise-Unternehmen Star Wars: Battlefront und Jedi: Fallen Order verbunden sei . Weitere Star Wars-Titel zu bekommen, ist eine aufregende Aussicht für Fans, insbesondere nachdem EA bestätigt hat, dass der beliebte Star Wars Jedi: Fallen Order Fortsetzungen auf dem Weg hat.

Beim ersten Durchsickern schlug die PSN-Liste vor, dass Project Maverick ein Multiplayer-Gameplay haben würde, das fünf Spieler mit der Funktion „Zusammen spielen“ unterstützen kann. In dieser Liste war „Beta“ in der ID aufgeführt, sodass interessierte Spieler sehen konnten, dass sie in naher Zukunft eine Open-Beta ausprobieren könnten.

Ob das Star Wars Project Maverick in naher Zukunft am 9. Juni stattfinden wird oder nicht, wie Bespin Bulletin vorschlägt, bleibt abzuwarten. Mit allem, was die Welt über das geheime Star Wars-Spiel weiß , das auf früheren Lecks basiert, kann es jedoch Spaß machen, sich bald darauf zu freuen.