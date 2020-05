PS5-Spiele: Sony plant bereits für nächste Woche eine digitales Event ein

Tokio, Japan – Die Sony Corp. plant eine digitale Veranstaltung, um Spiele für die PlayStation 5 (PS5) zu präsentieren. Nach Angaben von Personen mit direktem Wissen soll dieses digitale Event bereits nächste Woche passieren!

Die virtuelle Veranstaltung könnte am 3. Juni 2020 stattfinden, obwohl einige Leute auch darauf hingewiesen haben, dass sich die Pläne kurzfristig ändern können. Weitere PlayStation 5-Events werden möglicherweise in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Wie Bloomberg meldet wird nicht erwartet, dass Sony bei seiner ersten Präsentation alle wesentlichen Details der Konsole preisgeben wird. Fans werden wohl noch länger auf den Preis der Konsole warten müssen.

Der Bericht stammt von Jason Schreier (Kotaku) und Takashi Mochizuki, die „Leute mit direktem Wissen über das digitale Event“ zitieren. Angesichts der Tatsache, dass bisher nur sehr wenige PS5-Spiele angekündigt wurden, wird die Präsentation wahrscheinlich hauptsächlich, wenn nicht sogar alle brandneuen Spiele für die kommende Next-Generation-Konsole behandeln.

Scoop with @6d6f636869 – Sony is planning a PlayStation 5 game reveal event for next Wednesday, June 3.

Gotta include the now-standard caveat that plans can change abruptly during a pandemic, but this date is more firm than previous rumors https://t.co/imptQiw5Kp

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 27, 2020