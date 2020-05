PS5: Möglicher Release der PlayStation 5 durch Sony-Jobliste bekannt

Tokio – Sony hat sich bei der PlayStation 5 bisher zurückgehalten, im Gegensatz zu Microsoft mit ihrer Xbox Series X. Jeden Monat wurde uns aus Redmond ein Update zu Konsolen und Spielen versprochen. Von der PS5 kennen wir bisher nur die Spezifikationen, die bestätigt wurden, und den DualSense-Controller. Das Konsolen-Design selbst oder eines der exklusiven Games müssen noch gezeigt werden. Sony hat auch größtenteils über das Erscheinungsdatum der PS5 geschwiegen, aber eine Stellenanzeige hat die Katze möglicherweise frühzeitig aus der Tasche gelassen. – Wann ist der PS5 Release-Tag?

In einer Jobliste von Sony Interactive Entertainment Japan wird angegeben, dass der PlayStation 5 Release im Oktober 2020 ist. Ein genaueres Datum ist in der Jobliste nicht angegeben, aber die Veröffentlichung im Oktober 2020 ist immer noch von Bedeutung, da viele davon ausgegangen waren, dass die Konsole im November oder Dezember gestartet wird. Natürlich ist es möglich, dass die Jobliste bezüglich des Veröffentlichungsdatums für PS5 falsch ist oder dass sich die Pläne seit dem Schreiben geändert haben. Für das, was es wert ist, hat Sony selbst gesagt, dass das Veröffentlichungsdatum von der Rekrutierungsseite fälschlicherweise geschrieben wurde, obwohl es immer schwierig ist festzustellen, wann Unternehmen über “Leaks” ehrlich sind. Bereits ein Reddit-Beitrag im Jänner nannte den Oktober.

Wenn das Erscheinungsdatum der PS5 im Oktober liegt, würde es angesichts einiger der größten Gerüchte über die Konsole der nächsten Generation fliegen. Zuvor sagte ein Leaker, dass das Erscheinungsdatum der Sony PlayStation 5 der 20. November ist und dass die Konsole mit einer Boost-Funktion für PS4-Spiele gestartet wird. Der gleiche Leaker sagte auch, dass die PS5 etwas Ähnliches wie das Xbox Smart Delivery-Programm haben wird. Dieser Leak hebt aber alles andere zuvor auf. Was sollen Fans/Spieler glauben?

Update: Famitsu asked Sony about the listing and they deny the October 2020 release date, saying it was an error by the recruitment sitehttps://t.co/giRGqsB0xo

— Nibel (@Nibellion) May 12, 2020