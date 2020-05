PS5 Preis: Ist die Xbox Series X billiger? Unterbietet Microsoft?

PlayStation 5 vs Xbox Series X

Was wird die Xbox Series X kosten? Was wird die PlayStation 5 (PS5) kosten? Der Preis wird eine wichtige Rolle spielen – wie immer. Analysten schätzen nun die Start-Preise der beiden kommenden Next-Gen-Konsolen.

Der amerikanische Analyst Michael Patcher von der Finanzfirma Wedbush Securities ist für die Videospiele-Branche kein unbekanntes Gesicht. Immerhin arbeitet er seit fast 38 Jahren als Analyst und hat schon viele “Treffer” gehabt. Mit seiner neuesten Aussage auf YouTube, sagte er, dass Microsoft durchaus bereit und auch in der Lage sei, den Preis deutlich unter der PS5 von Sony anzusetzen.

“Microsoft hat eine starke Bilanz. Wenn sie den Preis um 100 Dollar senken und die ersten 10 Millionen subventionieren wollen, werden sie das tun. Ich denke, sie warten nur darauf, dass Sony zuerst blinzelt, und dann werden sie den Preis und das Startdatum bekannt geben. […] Die Xbox Series X startet sehr wahrscheinlich im November und kostet 400 Dollar”, so Patcher auszugsweise via YouTube.

Bisher ging man davon aus, das Sony mit der PlayStation 5 günstiger als die Xbox Series X anbietet. Derzeit sieht es so aus, als würde man “abwarten” was der andere macht. Die Analyse-Firma Ampere (via Gamingbolt.com) sagte einen Preis zwischen 450 und 500 US-Dollar voraus. Auch ein Leak, ursprünglich aus dem Jänner, der urplötzlich auf Reddit verschwunden ist, hatte die selbe Idee. Damit würde der amerikanische Analyst, Michael Patcher, rund 50 oder 100 US-Dollar darunter liegen.

Xbox Series X und PS5 Preis: Nutzt Microsoft die Chance?

Die Xbox One war maßlos überteuert. Mit 499 Euro war sie zwar billiger als die PS3 zum Start, aber in der Xbox vs. PlayStation Preis-Tabelle am teuersten. Mit 299 Euro wird man aber bei der nächsten Xbox-Konsole nicht auskommen. Und 6 Wochen nach dem Start, wie bei der ersten Xbox, wird man auch nicht von 479 auf 299 Euro reduzieren.

Wie sahen die Preise der letzten Xbox-Konsolen aus? Sehen wir es uns noch einmal an:

System Start-Preis Release Xbox 479 Euro 14.03.2002 Xbox 360 299 Euro 02.12.2005 Xbox One + Kinect 499 Euro 22.11.2013

Sony startete mit seiner ersten PlayStation zu einem Sensationspreis. Damals waren das 1999 Schilling oder 299 Deutsche Mark, und man bekam eine Sony PlayStation-Konsole. Die Zeiten und die Technik sind aber andere und diesen “Kampfpreis” kann sich der Konzern aus Japan auch nicht so leicht leisten wie der Tech-Riese Microsoft, dass nach Apple und Alphabet (Google) der drittgrößte Technologie-Konzern der Welt ist.

Die PS3 sollte trotzdem kein Maßstab für das Unternehmen aus Tokio sein:

System Start-Preis Release PlayStation 152 Euro 29.09.1995 PlayStation 2 444 Euro 24.11.2000 PlayStation 3 599 Euro 23.03.2007 PlayStation 4 399 Euro 29.11.2013

PS5 und Xbox Series X: Release-Termin und Preis weiterhin ein Rätsel

Wenn es um Preis und Release-Datum geht, sind Microsoft und Sony beide noch sehr still. Auch Michael Patcher sieht die Sache so, wie wir sie einschätzen: der eine wartet auf den anderen. Und Sony wartet noch mehr. In der Vorwoche präsentierte Microsoft ein paar Gameplay-Ausschnitte und weitere Trailer zu einigen Xbox Series X-Games. Sony hält sich bisher noch sehr bescheiden zurück. Bisher hat man nur den DualSense-Controller der Welt gezeigt.

Lohnt es sich noch eine PS4 zu holen? Oder soll man gleich auf die PS5 warten? Oder doch lieber eine Xbox Series X samt Xbox Game Pass? Immerhin bleibt laut dem Xbox-Chef der Preis noch immer agil.

Was würdet ihr für eine PS5 oder Xbox Series X ausgeben? Sagt es uns doch in den Kommentaren!

Quelle: PushSquare.com