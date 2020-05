PS4 – Lohnt sich 2020 noch ein Kauf? Slim oder Pro?

PlayStation 4 - (C) Sony

Tokio, Japan – Die kurze Antwort: Ja. Gehen wir weiter zur Erläuterung dieser Aussage. Wenn man noch keine Sony PS4 hat, dann sollte man sich eine holen. Slim oder Pro kaufen?

Die PS5 ist die fünfte Generation der Konsole in 16 Jahren. Die erste Playstation erblickte im Dezember 1994 das Licht der Welt und der Nachfolger ist für Dezember 2020 geplant, so Sony. Ins Leben gerufen durch die Japaner, welche ursprünglich von Nintendo für die Entwicklung eines Laufwerks für die damalige Nintendo 64 beauftragt wurden. Als Nintendo dann aber doch an Modulen festhielt, entschied man in Tokio, die Entwicklung nicht über Board zu werfen, sondern eine eigene Konsole auf den Markt zu bringen. Die Playstation war geboren.

Den großen Durchbruch der Konsole brachten Marken wie Tomb Raider, Resident Evil oder Final Fantasy 7, dessen Remake nun ebenfalls erschienen ist.

Abwärtskompatibilität

Ältere Spiele auf der neuen Generation spielen. Dies ist ein Thema, welches Gamer für ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Nicht aber immer für die Hersteller. Sony ist ebenfalls so einer. Bei der Playstation 2 war es noch möglich, Spiele der ersten Generation zu spielen. Zwar auch nicht alle, aber es ging. Bei der ersten Version der Playstation 3 war dies auch noch möglich. Spieler, welche diese erwarben, fanden sich also in dieser glücklichen Lage wieder. Ging diese ein und man musste eine neue kaufen, hieß aus mit dem Traum. Die Konsolenversionen nach 2007 waren nicht mehr kompatibel. Dafür waren sie schlanker, leiser und hübscher als die erste Version.

Bei der PS4 wollte Sony gar nicht mehr darüber reden. Der Mitbewerber Microsoft schrieb sich dies aber bei seiner Xbox One ganz groß auf die Fahne. Dies sorgte auch für großen Zuspruch, Microsoft vergeigte sich aber selbst seinen Erfolg durch die Aussage, man werde seine Konsole nur verwenden können, wenn man online ist. Da platzte die Seifenblase für Microsoft und der Rest ist Geschichte. Viele Xboxer wechselten auf die Konsole von Sony, es gab regelrechte Anstürme auf die Regale in den Stores und Sony zählte nur mehr die Geldscheine. Waren die ersten Versionen der Generationen immer ein Verlustgeschäft aufgrund des Preisdruckes, drehte die Playstation 4 den Spieß um. Sony hatte alles richtig gemacht.

Nun, bei der 5. Generation will Sony ebenfalls die Abwärtskompatibilität anbieten. Zu Beginn angeblich für 40 Titeln, weitere sollen folgen heißt es. Wir werden sehen. Ob es hier auch wieder eine Slim und eine Pro-Version geben wird ist fraglich. Immerhin gibt es Gerüchte, das man in Tokio gleich 2 Konsolen-Varianten starten möchte. Welche wir Ende 2020 kaufen werden können, wird sich zeigen.

PS4: Spielekatalog en mass

Unabhängig davon, bietet die PS4 aber so einen umfassenden Spielekatalog, dass es sich auf jeden Fall noch auszahlt, sich zu den aktuellen Preisen eine PlayStation 4 zu kaufen. Auf die Spiele lohnt es sich im Moment, digital zuzuschlagen. Noch nie waren PlayStation 4-Spiele so günstig wie in diesem Moment! Top-Spiele wie die Resident Evil, Kingdom Hearts, Tomb Raider, Persona 5, God of War, Red Dead Redemption, Dragon Age Inqiusition und noch vieles mehr sind momentan zu Spottpreisen erhältlich. Auch die Slim-Variante ist unter 300 Euro zu bekommen. Die Pro-Variante ist etwas teurer, liefert dafür ausgezeichnete 4K-Optik am Bildschirm.

Aktuell kann man sich sehr günstig eine große Spielebibliothek basierend auf die Historie der Playstation 4 zusammenstellen. Es wurde noch nicht bestätigt, ob die digitalen Käufe der PS4 auf die PS5 mitgenommen werden. Es ist aber davon auszugehen. Beim dem Wechsel zur PS4 von der PS3 war dies nicht möglich und erregte Unmut. So kann ich mir gut vorstellen, dass auch wenn die “physische” Abwärtskompatibilität nicht von Anfang an gegeben ist, dass Sony eine digitale unterstützen wird, um die Gamer hier abzuholen.

Diese Spiele kommen noch auf der Playstation 4

Doch Sony hat mit seiner aktuellen Generation nicht abgeschlossen. So sind noch große Marken wie The Last of Us 2 und Marvel´s Avengers für die PS4 geplant. Final Fantasy 7 ist soeben für diese erschienen und zwar exklusiv. Wenn es etwas gibt, was alle Gamer gemein haben, dann ist es Ungeduld. Keiner hat Interesse daran, Spiele ein ganzes Jahr oder noch später zu spielen. Allein diese Spiele rechtfertigen die Entscheidung, eine PlayStation zu kaufen! Für Spieler mit Geduld, die auf eine “Remaster-Version für PS5” warten wollen, kann ich nur sagen, macht dies nicht. Die nächste Generation wird euch noch genug Material geben. Derweilen wird eine PlayStation 4 Pro reichen, auch noch viele Jahre. Wer etwas günstiger einsteigen möchte, der sollte sich für die Slim-Variante entscheiden.

PlayStation 4: Spielekatalog bei Konsolenstart

Ein Problem welches Sony bei jeder Generation hatte, sind die Games zum Launchtermin. Die Playstation 3 startete mit mickrigen 15 Spielen. Bei der PS4 waren es doppelt so viele. Bei der PS5 soll es der bisher größte Katalog der Geschichte werden. Doch ist dies fraglich. Noch wurden kaum Spiele angekündigt und wir sind in etwa sechs Monate vom Launch entfernt. Ich kann mich hier nicht auf eine Aussage von Sony verlassen und würde daher mit der PS4 auf die aktuelle Generation zurückgreifen. Auch die Verfügbarkeit der PS5 stößt auf unklare Aussagen. Immerhin wird es weniger Konsolen zu kaufen geben, als noch zum Start der PlayStation 4.

Helden einer Generation

Die Playstation 4 hat einige der spannendsten und mitreißendsten Geschichten erzählt. Man denke an die Uncharted- Reihe. GTA 5 und Red Dead Redemption 2 sind Meilensteine in Story-Games. The Witcher 3 ist das beste Rollenspiel und ist auf der Konsolengeneration zu kaufen. Alle Kingdom Hearts-Teile erhielten ein Remaster und sind inklusive dem finalen Teil auf der PlayStation 4 erschienen. Für Resident Evil startete Capcom eine Remaster-Serie und auch der Teil 7 ist auf dieser erschienen. Tomb Raider wurde auf der PS4 neues Leben mit einer Trilogie eingehaucht.

PlayStation 4: Die beste Konsole der Geschichte

Sony hat zwei seiner bisherigen vier Generationen in den Top 5 der meistverkauften Konsolen der Welt. Die Playstation 2 führt die Liste an und auf Platz vier findet man schon die Playstation 4. In seinen sechs Lebensjahren hat die PS4 den Spielern einiges geliefert. Ja es gab die üblichen Probleme mit Lautstärke der Konsole oder Überhitzung, doch für den Spielspaß nimmt man nun mal alles hin. Und davon bietet die PS4 mehr als genug.

Sollten nicht alle Spiele der Playstation 4 abwärtskompatibel auf der Playstation 5 unterstützt werden, ist dies für persönlich in Ordnung. Für mich stellen die Generationen abgeschlossene Kapitel dar. Ich habe kein Problem damit, meine jetzigen Games nicht auf der neuen Konsole Spielen zu können. Persönlich kann ich mich nicht erinnern, dies je gemacht oder die Notwendigkeit je gespürt zu haben.Sollte ich meine digitalen Käufe mitnehmen können, wäre ich froh, aber auch hier wäre erträglich. Ich verwende die noch verbleibende Zeit mit meiner PS4 um das meiste herauszuholen, sodass ich mich mit gutem Gewissen ihr verabschieden und zum Nachfolger greifen kann.