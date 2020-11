PS4 Games unter 20 Euro – Diese PlayStation 4-Titel solltet ihr haben!

PS4 Games unter 20 Euro - Unsere Tipps - (Bildquelle: Pixabay, Bildmontage DailyGame)

Während wir alle auf News zur Sony Playstation 5 warten und auf den Release der nächsten Sony Konsolengeneration hin fiebern, stellt sich die Frage ob es sich noch lohnt in Games für die PS 4 zu investieren. Und wenn ja, soll man auf neue Releases setzen? Neue Spiele für die PS4 rangieren bei Preisen zwischen 50 und 60 Euro, wir wollen euch heute 10 der besten Games für die Sony PS4 zeigen die ihr bereits unter 20 Euro im Playstation Store oder auf Amazon erhalten könnt.

Es wird hier zu keinem Ranking kommen, da Spielspaß und Beliebtheit etwas Subjektives sind und wir hier keine Wertigkeiten zuweisen möchten. Lediglich Empfehlungen welche großartigen und weitreichend beliebten Spiele ihr zur Zeit, für nur wenig Geld euer Eigen nennen könnt.

PS4 Games unter 20 Euro – Die Klassiker

Bioshock (1, 2 oder 3) Remastered – Je € 19,99 im Playstation Store

Wart ihr schon mal in Rapture und habt euch den imposanten Big Daddys gestellt? Nein? Dann wird es aber Zeit! In den remastered Versionen, dieser nun 10 Jahre alten Spielwelt, erlebt man einen beklemmenden Shooter. In einer Vergangenheit der 60er Jahre, die viel mehr nach Steampunk Zukunft aussieht. Gespickt mit einem Arsenal an Waffen und genetischen Modifikationen, kämpft man sich durch die gruselige Unterwasser Stadt. So kann die Reihe selbst heute noch immer mit tripple A Titeln mithalten. Auch ein neuer Titel der Reihe scheint bereits in Entwicklung zu sein.

UNCHARTED 4 : A Thief‘s end Digital Edition – € 9,99 im Playstation Store

Begleite Nathan Drake auf sein bislang packendstes Abenteuer! In einem Action Game auf Kino- Blockbuster Level zeigte Sony 2016 nicht nur was für eine packende Story in ein Spiel gearbeitet werden konnte. Sondern auch gleichzeitig was die PS4 bereits grafisch leisten konnte. Klettere durch malerische Settings, bewältige knifflige Rätsel und finde den Schatz eines Piraten. Was zunächst nach einem abgedroschenen Thema klingt, wird in UNCHARTEDᵀᴹ 4 neu erzählt und du bist ganz vorne dabei. Ob Solo oder im Multiplayer.

Mittelerde: Mordors Schatten – € 9,99 im Playstation Store

Jemand hat mal gesagt „Mordors Schatten ist wie Assassins Creed nur mit Orks…“ und so weit Daneben lag diese Beschreibung nicht. Ob man sich durch Horden von Uruk-hai und Orks kämpft und dabei auf den taktischen Schwertkampf setzt, der wirklich den Spieler herausfordert. Oder im Schleichgang eine ganze Ork-Festung infiltriert, um einen bestimmten General auszuschalten und somit das Machtgefüge unter den Feinden ins rütteln zu bringen. Warner Bros. Inetractive gewährt den Spielern einen tieferen Einblick in die Entstehung des einen Rings der Macht und lässt uns um Mittelerde kämpfen. Wer sich in dieser Welt wohlfühlt, kann dann im zweiten Teil Schatten des Kriegers seine Reise fortsetzen.

PS4 Games unter 20 Euro – Viel Spiel für wenig Geld

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – €19,64 auf Amazon.de

Toss a coin to your Witcher, oh valley of gamers! Das mittlerweile legendäre Spiel rund um Geralt von Rivia. Als dieser erfährt, dass seine ehemalige Schülerin Ciri von geisterhaften Kriegern genannt „die Wilde Jagd“ verfolgt wird, bricht er auf um sie zu finden und zu beschützen. In einer schier endlosen Freeroam-Welt erwarten Geralt allerlei Monster, Geister und Kreaturen die ihm die Reise erschweren aber auch manchen Lohn einfahren. Da er als Auftrags-Krieger von Bürgern angeheuert wird, um ihre Ländereien von solchen Plagen zu befreien. Der Kampf des Witcher geht auf den Konsolen der nächsten Generation weiter!

The Elder Scrolls : Skyrim Special Edition – €17,58 auf Amazon.de

1994 Startete Bethesda die Elder Scrolls Reihe die nun (lt. Wikipedia) 15 Titel umfasst. Und obwohl The Elder Scrolls : Skyrim 2011 für die Playstation 3 erschien, vergeht kaum ein Tag an dem dieser Titel nicht von mindestens einer Person in der Playstation Network Freundesliste gespielt wird. Dieses preisgekrönte Meisterwerk von Bethesda Game Studios bietet nicht nur unzählige Spielstunden, sondern ein Action-Rollenspiel oberster Güteklasse. Als Remastered-Version auf der PS4 ist das Spiel noch immer top aktuell! Bist du ein Dovahkiin? Kannst du die Welt von der Heimsuchung der Drachen befreien? FUS RO DAH!

MONSTER HUNTER: WORLD – €19,99 im Playstation Store

Wo wir gerade von preisgekrönten Games sprachen. MONSTER HUNTER : WORLDᵀᴹ von Capcom hat in Zwei Jahren seit Release, nicht nur zahlreiche Preise abgeräumt, sondern wurde bereits in den ersten drei Tagen 5 Millionen Mal verkauft. Begib dich in die Neue Welt, lies spuren, lege fallen, jage oder kämpfe dich voran. Erforsche diese Welt und die Wesen die darin leben. Nur so wirst du auch in der Lage sein Waffen aber auch Techniken zu entdecken die dir helfen in dieser Welt zu überleben. Oder sogar einem größeren Zweck zu dienen? Über 11 Millionen Spieler können nicht irren.

PS4 Games unter 20 Euro: Legenden!

Bloodborne – €19,99 im Playstation Store

Du stehst auf Horror? Emotionale Achterbahnen? Herausforderndes Kampfsystem? Ducken, rollen, parieren und auf eine Chance warten anzugreifen. Öffnest du deine Deckung zu früh, wirst du gnadenlos bestraft. Ein Action RPG dass Spielern nicht nur viel abverlangt sondern Können belohnt. Ziehe durch die düstere Stadt Yharnam und bezwinge die Kreaturen die sich dir in den Weg stellen. Wie wird dieser Alptraum für dich enden? Das entscheidest du selbst. Denn das Spiel bietet zwei offizielle und ein drittes gut verstecktes Ende. Gerüchten zu folge, wird das Game für die kommende Generation der Playstation, neu aufpoliert.

Fallout 4 – €19,99 im Playstation Store

Die Welt ist untergegangen. Draußen herrscht post apokalyptische Dystopie. Von radioaktiv verseuchten Hasen, über Gorillas bis hin zu den tödlichen Deathclaws kreuzen allerlei Kreaturen deinen Weg. Die Menschheit ist in Chaos versunken und versucht nur zu überleben. Klingt nach Spaß für dich? Dann hol dir Fallout 4, Bethesdas zweites Meisterwerk in dieser Liste um unter 20 Euro und versinke in unzähligen Stunden an Spielzeit. Eine Freeroam-Welt die endlos scheint mit Möglichkeiten über Möglichkeiten um den Spieler darin zu beschäftigen. Und an dieser Stelle reden wir noch nicht mal von der eigentlichen Story. Es ist nämlich nicht selten dass man diese gut und gerne mal einige Wochen warten lässt, weil man mit anderen Dingen beschäftigt war. So hat es sich den Platz unter den „Game of the Year“ Spielen wohl redlich verdient.

PS4 Games unter 20 Euro – Muss man gespielt haben!

Cuphead – €19,99 im Playstation Store

Der Kampf gegen das Böse, gegen den Teufel selbst. Hier ist ein Held gefragt wie kein anderer! Eine Tasse. In Cuphead ist man genau das, eine anthromorphisierte Tasse die aus ihrem Finger schießen kann. In einem Jump’n’Run Shooter im Stile von Megaman oder Contra, arbeitet man sich von einem Boss-Battle zum Nächsten. Es ist atemberaubend schön designt in einem 30er Jahre Retro-Look der durch den Jazzigen Soundtrack nur unterstrichen wird. Aber wer glaubt dass es sich hier um ein einfaches Game handelt, der irrt. Cuphead verzeiht nicht und so gibt es keine Checkpoints oder Regenerationen. Ein Fehler kann dich das ganze Level kosten. Und der Cuphead erobert bereits ganz neue Plattformen.

… und Last but not Least …

PS4 Games unter 20 Euro – Neu und fesselnd!

Fall Guys: Ultimate Knockout – €19,99 im Playstation Store

Du bist damals auch vor dem Fernseher gesessen und hast dich kaputt gelacht über Japanische Bürger die durch Schaumstoff Keulen von Plattformen gekloppt werden. Die über rutschige Steine und Schlitterpisten im Wassergraben landen oder Kopfüber im Schlamm? Dann hast du hoffentlich Fall Guys bereits installiert. Nach dem Prinzip von Takeshi’s Castle müssen hier Spieler skurrile Jump’n Run Level überwinden mit nur einem einzigen Ziel: Qualifiziere dich für die nächste Runde und sei am Ende als letztes noch übrig! Die Figuren die an Jelly-Beans erinnern können nur laufen, springen und sich festhalten. Das muss genügen um sich die Krone zu schnappen! Die Wiederholungsgefahr ist sehr hoch.

Dies waren 10 der besten PS4 Games unter 20 Euro für euch, von uns empfohlen. Solltet ihr Geheim-Tipps für uns haben, Games die ihr selbst fast übersehen hättet oder nur auf Empfehlung ausprobiert habt, nur um festzustellen wie viel Spaß sie machen. Habt ihr ein paar Couch-Coop Knaller oder Story gewaltige Games entdeckt die derzeit als Schnäppchen zu bekommen sind? Lasst es uns und die Community wissen. Schreibt uns einen Kommentar!

Der Artikel erschien ursprünglich am 14. September 2020 und wurde einem umfangreichen Update unterzogen!

Mehr zur PS4

Plötzlich und unerwartet hat Sony die „Remote Play App“ für die PS4 veröffentlicht, mit der man mit seiner PS5 auch auf der PS4 spielen kann. Außerdem zeigte sich Phil Spencer ganz offen, den Xbox Game Pass auch für die vierte PlayStation-Konsole zu veröffentlichen. Natürlich wird die Geschichte nicht so ausgehen.