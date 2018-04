Unter dem Codename Parkside wird in einem 2K internen Studio an einem Spiel gearbeitet, das sich als neues BioShock entpuppen könnte.

Entdeckt wurde das Projekt von Jason Schreier, der an einem Bericht zur Entwicklung von Mafia 3 arbeitete. Codename Parkside wurde offenbar gestartet, während in Hangar 13 primär an der Idee des Spiels Rhapsody, dem nächsten großen Projekt nach Mafia 3, gearbeitet wurde. Während die Arbeiten daran laut Schreiers Bericht wohl alles andere als reibungslos verliefen, wurden Mitarbeiter auf das kleine, geheime Projekt aufmerksam.

Insbesondere, da niemand, der daran arbeitete, sich wirklich dazu äußern wollte oder durfte, wuchs das Interesse an dem Projekt. Dadurch sickerten langfristig Informationen über dessen Existenz nach außen und Spekulationen wurden laut.

Take-Two deutet die Möglichkeit eines neuen BioShock an.

Bereits 2015 bezeichnete Take-Twos CEO Strauss Zelnick BioShock als „unbestreitbar permanentes Franchise“. 2016 erschien dann BioShock: The Collection, welches alle drei Titel enthielt. Ein weiteres Indiz ist Take Twos Finanzbericht vom November 2017, in dessen Kontext Zelnick „einen mit Spannung erwarteten, neuen Titel aus einem von 2Ks beliebtesten Franchises“ erwähnt. Mit dabei auch ein Veröffentlichungsdatum, der 31. März 2019.

Allerdings könnte es sich dabei auch um Borderlands 3 handeln. Gearbox CEO Randy Pitchford machte auf der PAX West 2017 entsprechende Andeutungen. „90% von Gearbox Entwicklerteam arbeiten an dem, woran ihr wollt, dass sie arbeiten“, so Pitchford.

Wir dürfen also gespannt sein, worum es sich bei diesem Titel handelt und was Codename Parkside letztendlich sein wird.

Den gesamten Bericht von Jason Schreier findet ihr auf Kotaku, allerdings auf Englisch.

