Cuphead von Studio MDHR war ein großer Erfolg und verkaufte sich seit seiner Veröffentlichung im September 2017 weltweit über vier Millionen Mal. Trotz der ersten Erweiterung, The Delicious Last Course, die auf das nächste Jahr verschoben wurde, werden Cuphead und Mugman anscheinend mehr zu sehen sein. Netflix und King Features Syndicate arbeiten mit Studio MDHR zusammen, um eine TV-Adaptierung für das Spiel zu produzieren.

Wie The Hollywood Reporter feststellt, wird The Cuphead Show einen Animationsstil aufweisen, der den 1930er Jahren ähnelt. Genau wie das Spiel. Es wird die Geschichte der Helden Cuphead und Mugman „vertiefen“, wenn sie nach einem schlechten Spiel Seelen für den Teufel sammeln. Die Schöpfer Chad und Jared Moldenhauer werden zusammen mit C.J. Kettler von King Features als ausführende Produzenten fungieren.

Netflix Animation wird für die Produktion verantwortlich sein und Dave Watson, der die Mickey Mouse Shorts produziert hat, als ausführender Produzent sehen. The Cuphead Show wird wahrscheinlich ein gutes Stück von der Ausstrahlung entfernt sein, aber es ist immer noch gut zu sehen, wie ihr Einfluss zunimmt.

Was Cuphead: The Delicious Last Course betrifft, kannst du hier den letzten Gameplay-Teaser ansehen:

Das Spiel ist ziemlich populär. Immerhin findet man es bals auch in Tesla-Fahrzeugen.