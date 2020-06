Bloodborne Remaster kommt für die Sony PlayStation 5 (Gerücht)

Die Gerüchteküche wird immer heißer, wenn es um ein Bloodborne Remaster geht. Vor kurzem wurden diese Gerüchte erneut belebt, wobei mehrere Insider und Leckagen angeblich neckten, dass eine PC-Version des Spiels auf dem Weg sei. Wenn diese Gerüchte zutreffen, ist der PC möglicherweise nicht die einzige neue Plattform, auf die das wegweisende Meisterwerk von FromSoftware zusteuern könnte.

Auf Twitter wurden die jüngsten Berichte über einen Bloodborne-PC-Port ausgelöst. Nicht nur das, auch ein PS5-Remaster des Spiels soll in der Entwicklung sein. Anscheinend sind FromSoftware nicht diejenigen, die diesen Remaster handhaben (was Sinn macht), aber der Entwickler, der daran arbeitet, ist anscheinend einer, der für seine Remaster-Ports bekannt ist. Das schränkt den Pool nicht um ein Vielfaches ein, ist aber dennoch eine interessante Anmerkung.

So, about that Bloodborne PC port. You would've been hearing about it today anyway, because as far as I understand it, it was due to be announced at the now-delayed PS5 event that was scheduled for today. pic.twitter.com/93KOIlLr6D

Interessant ist auch, dass Bloodbornes PS5- und PC-Remaster ursprünglich von Sony am 4. Juni auf der PS5-Spielepräsentation angekündigt wurde, was sich schließlich aufgrund der Proteste gegen „Black Lives Matter“ in den USA verzögerte.

Es ist aktuell nur ein Gerücht und sollte auch als solches behandelt werden. Wenn etwas Wahres dran ist, dann werden wir es die kommenden Wochen herausfinden, wenn Sony sein PS5-Event nachholt.

The last detail I'll share is that FromSoft themselves are not doing the port, but that the company doing the remaster are one that I have a huge amount of faith in judging by other games they've ported. I will not share who that company is, but you sincerely won't be let down.

— SlothBorne (@CaseyExplosion) June 5, 2020