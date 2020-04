Days Gone und Bloodborne: PC-Versionen von PlayStation 4-Exklusivtiteln wurden von Sony dementiert

Days Gone - (C) Sony

Eine Reihe von Angeboten wurden bei Amazon Frankreich veröffentlicht, was darauf hinweist, dass PlayStation 4-Exklusivtitel wie Persona 5 Royal, Days Gone und sogar Bloodborne auf den PC kommen würden.

Während die Auflistung von Persona 5 Royal widerlegt wurde, hat Sony IGN eine Erklärung zu den beiden anderen abgegeben.

Darin heißt es: „Die Auflistungen sind nicht korrekt. Wir haben keine Ankündigungen gemacht, um diese Spiele auf den PC zu bringen.“

Wie diese Auflistungen plötzlich auftauchten, kann man nur vermuten. Sony hat bestätigt, dass eines seiner hochkarätigen PS4-Exklusivprodukte, Horizon: Zero Dawn von Guerrilla Games, diesen Sommer auf den PC kommt (ironischerweise zuvor bei Amazon Frankreich aufgetaucht). Jede andere Auflistung, die ohne offizielle Ankündigung erscheint, ist somit von Sony dementiert.

PlayStation 4-Exklusivtitel: Weitere Release-Verschiebungen möglich

In Bezug auf andere PS4-Exklusivprodukte, auf die sich die Spieler dieses Jahr freuen müssen, erscheint am 26. Juni Ghost of Tsushima. The Last of Us 2 und Marvels Iron Man VR sind ebenfalls in Arbeit, obwohl sie sich aufgrund der jüngsten COVID-19-Pandemie verzögert haben. Es gibt ein Gerücht, das The Last of Us 2 am 26. Juni erscheinen wird, also den Release-Termin von Ghost of Tsuhima einnehmen wird. Ghost of Thusima wird dann endgültig in den Herbst verschoben und kämpft dann mit Cyberpunk 2077 um die Gunst der Spieler. Der CD Projekt Red-Titel erscheint im September. Es könnte natürlich auch sein das der ein oder andere PS4-Exklusivtitel gleich ein PS5-Starttitel wird.

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie sind Release-Termine sehr ungenau geworden und man sollte mit weiteren Verschiebungen rechnen. In Deutschland sind Groß-Veranstaltungen bis Ende August verboten, die Gamescom 2020 wird daher nur mehr digital stattfinden. Ursprünglich wollten die Veranstalter diese Entscheidung Mitte Mai treffen.

Days Gone und Bloodborne sind für die PlayStation 4 verfügbar. Die Standard-Version von Days Gone kostet aktuell 24,99 Euro bei Amazon.de. Die “PlayStation-Hits”-Version von Bloodborne ist für 26,99 Euro zu haben.