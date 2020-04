Naughty Dog “arbeitet hart” mit Sony, um den Release-Termin von The Last of Us 2 “so bald wie möglich” zu verwirklichen

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Es besteht kein Zweifel, dass The Last of Us 2 eines der am meisten erwarteten Spiele in diesem Jahr ist, weshalb viele Leute enttäuscht waren, als Naughty Dog bekannt gab, dass das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Natürlich ist es angesichts der massiven Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie weltweit nicht verwunderlich, dass Naughty Dog wohl meistgewünschten PS4-Titel The Last of Us 2 verschoben hat.

Nun scheint Naughty Dog nun hart mit Sony zusammenzuarbeiten, um das Spiel so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Diese Informationen stammen von Neil Druckmann von Naughty Dog in einem Twitter-Beitrag. Leider hat Druckmann weder ein neues Veröffentlichungsdatum noch ein neues Veröffentlichungsfenster für The Last of Us 2 bereitgestellt, noch hat er konkrete Aktionspläne veröffentlicht, die Sony und Naughty Dog planen, um das Spiel auf den Markt und in bald die Hände der Spieler zu bringen.

Release-Termin von The Last of Us 2: Weiterhin unbekannt

The Last of Us 2 sollte am 29. Mai für die PlayStation 4 veröffentlicht werden, aber aufgrund der globalen Pandemie, die derzeit voll im Gange ist, kann Naughty Dog die Entwicklung des Spiels nicht fortsetzen. Nach der Verzögerung wurde The Last of Us 2 aus dem PlayStation Store für den Vorverkauf entfernt. Abgesehen von Produktionsproblemen ist Naughty Dog wahrscheinlich auch mit Vertriebsproblemen konfrontiert, insbesondere bei physischen Kopien des Spiels, da seitdem eine große Anzahl von Videospielgeschäften aufgrund der Coronavirus-Pandemie weltweit geschlossen wurden.

Derzeit gibt es noch kein Wort darüber, wann The Last of Us 2 veröffentlicht wird, und Druckmann gab im selben Beitrag bekannt, dass er zu seiner “Social-Media-Bereinigung” zurückkehren wird. In den Wochen vor der Verzögerung von The Last of Us 2 gab es Neuigkeiten über die Crunch-Kultur bei Naughty Dog und dass viele seiner ursprünglichen Entwickler den Druck nicht mehr ertragen konnten und seitdem das Studio verlassen haben, um anderswo nach Möglichkeiten zu suchen.

Neben The Last of Us 2, dem kommenden Marvel-Spiel, wurde auch Iron Man VR auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Spiel sollte am 15. Mai starten, aber ähnlich wie The Last of Us 2 wurde seine Entwicklung aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus gestoppt. Derzeit ist noch nicht bekannt, welche anderen Spiele, die in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen, von der weltweiten Krise betroffen sein werden. Es wird jedoch erwartet, dass, wenn das Coronavirus in den kommenden Monaten weiterhin eine Bedrohung darstellt, weitere Spiele, darunter Cyberpunk 2077 und Ghost of Tsushima, ebenfalls verzögert werden könnten. CD Projekt Red haltet am September-Release für Cyberpunk 2077 weiterhin fest. Wenn The Last of Us 2 bis zum Juni nicht erschienen ist, werden wir wohl gleich zwei riesige Titel im Herbst haben. Was für ein Desaster.

The Last of Us 2 wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.