Cyberpunk 2077: CD Projekt Red bleibt dabei, das Spiel erscheint im September

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt RED

Im September 2020 sollen wir endlich Cyberpunk 2077 bekommen. CD Projekt RED bleibt dabei.

Anfang des Jahres bekamen wir den neuen Release-Termin des Action-Rollenspiels von den Macher von The Witcher 3: Wild Hunt. Trotz der Covid-19-Pandemie, der dazu führte das sich unter anderem alle Videospiele-Entwickler in Home-Office befinden, soll der Release-Termin von Cyberpunk 2077 gehalten werden. CDPR sagt, dass sie immer noch auf dem richtigen Weg sind.

In einem neuen Blog-Artikel, auf der offiziellen Entwicklerseite, blickt man auf das Jahr 2019 zurück. Es gibt dort keine wirklichen Details, aber anscheinend scheinen sie zu glauben, dass die Pandemie ihren aktuellen Zeitplan nicht negativ beeinflusst.

Ob dies der Fall sein wird, müssen wir nur abwarten. Viele große Titel haben sich verzögert, wie kürzlich die unbestimmte Verzögerung von The Last of Us 2.

Derzeit ist Cyberpunk 2077 jedoch für den 17. September geplant. Erst vor wenigen Tagen startete der Entwickler einen Casemod-Wettbewerb.