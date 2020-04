The Last of Us 2 (PS4)-Leak: Naughty Dog und Neil Druckmann veröffentlichen Erklärung

Bildquelle: Wikipedia (C) William Tung / Naughty Dog

Santa Monica – Fans von The Last of Us 2 (PS4) sind im Moment bitter gespalten über die Crunch-Kultur des exklusiven Sony-Entwicklers und die Art und Weise, wie das Studio seine Mitarbeiter behandelt. Diese Kluft wurde nach einem massiven Leck vertieft, das Story- und Gameplay-Elemente des kommenden Spiels enthüllte. Jetzt hat Naughty Dog und der Studio-Boss Neil Druckmann eine offizielle Antwort auf das Leck gegeben.

Das fragliche Leck enthüllte zahlreiche wichtige Story-Punkte von The Last of Us 2 und enthielt Screenshots und Videos sowie eine Textzusammenfassung der Geschichte des Spiels. Viele sind aus verschiedenen Gründen verärgert, da einige wütend sind, dass das Spiel verdorben wurde, während andere mit der Richtung, in die das Leck die Geschichte vorgeben soll, unzufrieden sind.

The Last of Us 2 (PS4): Was ist passiert?

Keiner dieser Spoiler wird hier erwähnt, daher haben diejenigen, die das Spiel nach dem Veröffentlichungsdatum von The Last of Us 2 im Juni mit freudiger Erwartung spielen möchten, nichts zu befürchten. Dennoch gibt es viele, die die Lecks bereits gesehen haben und deren Erfahrung möglicherweise dadurch verringert wurde. Wenn nicht sogar komplett verdorben.

Der Tweet von Naughty Dog, der als Nachricht aus dem Studio bezeichnet wird, spricht zunächst die Leser mit Sympathie an. Die Nachricht ist kurz und besagt lediglich, dass der Entwickler enttäuscht ist, dass das Pre-Release-Material aus der Entwicklung durchgesickert ist. Der Tweet fordert die Spieler weiterhin auf, ihr Bestes zu geben, um Spoiler zu vermeiden und Spoiler nicht an andere weiterzugeben, die das Glück hatten, das Leck nicht zu sehen. Schließlich ist am Ende ein Hoffnungsschimmer enthalten, da Naughty Dog behauptet, dass TLoU2 bald verfügbar sein wird, und die Spieler auffordert, die Lecks zu ignorieren und darauf zu vertrauen, dass sich das Warten auf die endgültige Erfahrung lohnt. Weitere Leaks die nächsten Wochen sind jedoch nicht auszuschließen.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Die Reaktion auf diesen scheinbar aufrichtigen Tweet ist überraschend gemischt, als ob es viele gibt, die mit der Notlage des Studios sympathisieren, genauso wie viele die Aktionen des Leakers verteidigen. Obwohl nichts bestätigt ist, lautet die Theorie in der Community, dass die Informationen von einem Entwickler im Studio durchgesickert sind. Dies scheint wahrscheinlich, da es sich bei dem durchgesickerten Material um Pre-Release-Material handelt. Viele Benutzer sprachen schnell die schädliche Crunch-Kultur von Naughty Dog in Santa Monica und andere Gerüchte an, dass Entwickler Überstunden machen und keine angemessene Entschädigung erhalten. Diese Art der Unternehmensführung hat sich anscheinend nun gerächt.

Was sagt Studio-Chef Neil Druckmann dazu?

Der Boss spricht von gebrochenen Herzen für das Team. Von gebrochenen Herzen für die Fans.

Heartbroken for the team. Heartbroken for our fans. We’re still incredibly excited to get the game into your hands. ❤️ https://t.co/QWKLU6I6Q3 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 27, 2020

Damit hat er wohl recht. All jene die den Riesen-Spoiler bereits gesehen haben (dazu möchte ich mich NICHT zählen) haben sich eines der größten Spiele-Erfahrungen 2020 verdorben. Ob man die kurzen Eindrücke nun für gut oder schlecht empfindet, wird es nie das selbe sein, wenn man TLoU2 in Wirklichkeit in seiner PS4 vor einem am Bildschirm hat.

Je länger Naughty Dog auf die Veröffentlichung seines neuen Spiels wartet, desto mehr Vorfälle wie diese werden auftreten. Das Spiel wurde aufgrund “logistischer Probleme” bei Sony von Mai in den Juni verschobene. Dafür erscheint Ghost of Tsushima nun im Juli.

The Last of Us 2 wird am 19. Juni 2020 exklusiv für PS4 veröffentlicht.