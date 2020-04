Ghost of Tsushima Rating gibt Hinweise zum Inhalt

Ghost of Tsushima - (C) Sony

Canberra, Australien – Das Coronavirus verursacht auch bei vielen Spielen längere Verzögerungen. Mit Spannung blicken wir auf Sucker Punchs Ghost of Tsushima, soll das Spiel doch im Juni dieses Jahres veröffentlicht werden. Ob das Spiel rechtzeitig erscheint bleibt abzuwarten, allerdings wurde jetzt zumindest das Spiel für das australische Publikum bewertet.

Ghost of Tsushima wurde zumindest für das australische Publikum mit Mature MA15+ bewertet. Ohne große Überraschung scheint es auf erwachsene Spieler ausgerichtet zu sein. Neben der Bewertung scheint eine Beschreibung des Spielinhalts veröffentlicht worden zu sein, um die Entscheidung mit einem Kontext zu versehen. Die Beschreibung hebt hervor, dass der aufregende neue Titel die erste mongolische Invasion Japans so authentisch wie möglich zum Leben erwecken wird.

Blutig, Grausam, Schön

Die australische Bewertung gibt Ausschluss darauf, dass das Spiel starke Gewalt, mittlere anstößige Sprache sowie wenig Nacktheit enthalten wird.

Das alles deckt sich mit der Bewertung für das amerikanische Publikum Mature 17+ ERSB. Diese könnt ihr auch auf der offiziellen Website von Ghost of Tsushima sehen. Dass das Spiel starke Gewalt, mittlere anstößige Sprache sowie wenig Nacktheit enthalten wird ist nicht überraschend. Das Spiel will eben authentisch sein, und Samurai-Duelle von damals sind nun mal sehr brutal gewesen.

Bekommen wir Ghost of Tsushima am geplanten Release Termin?

Aus dem australischen und amerikanischen Ranking können wir schließen, dass wir Mitte Juni Ghost of Tsushima in den Regalen stehen sehen werden. Trotz der Coronakrise und den damit verbundenen Umständen. Wir freuen uns, dass wir trotz der ganzen Situation es vermutlich pünktlich zocken werden dürfen. Immerhin ist es eines der am meisten erwarteten Spiele dieses Jahres.

Wenn ihr Ghost of Tsushima noch nicht kennt: Es ist das erste Titel von Sucker Punch seit der Veröffentlichung von Infamous: Second Son im Jahr 2014. Der Titel spielt in den 1200er Jahren während der ersten mongolischen Invasion von Japan, wo ihr die Position von einem der letzten überlebenden Samurai-Krieger auf der Insel Tsushima einnimmt. Mehr zu dem Titel und einen wunderschönen Trailer seht ihr hier.

Ghost of Tsushima wird aller voraussichtlich nach am 26.Juni exklusiv für Playstation 4 verfügbar sein.

