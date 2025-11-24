PS4-Kultspiel feiert 10. Geburtstag, jetzt fordern Fans lautstark ein Reboot

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manchmal braucht ein Spiel Jahre, bis Fans erkennen, was eigentlich in ihm steckt. Genau das passiert gerade mit einem exklusiven PS4-Titel, der 2025 sein zehnjähriges Jubiläum feiert: The Order: 1886.

Das Action-Adventure galt damals als große Enttäuschung. Zu kurz, zu linear, zu viel Fokus auf Grafik statt Gameplay. Heute aber, wo Gaming-Fans nostalgischer denn je in die PS4-Ära zurückblicken, erlebt das Spiel eine kleine Renaissance. In Foren wie Reddit häufen sich Beiträge, in denen Spieler ein Reboot, ein Remaster oder sogar eine richtige Fortsetzung fordern.

The Order: 1886 erschien 2015 in einer Phase, in der Sony noch völlig andere Prioritäten setzte als heute. Bevor Serien wie Horizon, Spider-Man oder Ghost of Tsushima die PlayStation-Identität prägten, experimentierte man mit neuen IPs und Entwickler Ready At Dawn wagte mit einer düsteren Steampunk-Vision den großen Sprung.

Die alternative Version des viktorianischen Londons, der Orden der Ritter der Tafelrunde, Werwölfe, Verschwörungen, alte Technik und moderne Waffen – atmosphärisch war das Spiel unverkennbar. Auch grafisch war es seiner Zeit voraus und gilt bis heute als eines der schönsten PS4-Spiele der frühen Generation. Spielerinnen und Spieler loben rückblickend ein außergewöhnliches Setting, schicke Zwischensequenzen und solide Deckungskämpfe. Viele betonen: Der größte Fehler war nicht die Qualität, sondern die Tatsache, dass das Abenteuer nach nur wenigen Stunden vorbei war.

Warum jetzt plötzlich der Wunsch nach einem Comeback?

Zum 10-Jahres-Jubiläum melden sich auf Reddit zahlreiche Fans zurück. Der Tenor ist klar: Dieses Universum verdient eine zweite Chance.

„Diese Marke VERDIENT ein Reboot!“, schreibt ein Spieler. Andere sehen darin sogar das Potenzial, Sonys eigenes Gears of War zu werden. Immer wieder fällt ein Vorschlag: Ein Director’s Cut oder Remaster, das Gameplay-Fehler korrigiert, die Performance verbessert und neue Missionen hinzufügt. Viele glauben, dass das Spiel mit mehr Content und moderner Technik heute deutlich erfolgreicher wäre.

So laut die Rufe der Fans auch sind: die Chancen auf ein Comeback stehen schlecht. Ready At Dawn, das Studio hinter dem Spiel, wurde 2024 geschlossen. Und Sony konzentriert sich inzwischen fast vollständig auf seine großen Blockbuster-Marken. Das Einzige, was wir zuletzt von The Order gesehen haben, war ein kleines Easter Egg: Ein Astro-Bot, der „Sir Galahad“ nachempfunden ist.

Für ein echtes Revival fehlt derzeit sowohl ein Entwicklerteam als auch ein Hinweis darauf, dass Sony die Marke wiederbeleben möchte.

Warum The Order: 1886 dennoch unvergessen bleibt?

Vielleicht wird es nie ein Reboot geben. Vielleicht nie zweiten Teil. Doch das Spiel bleibt ein faszinierendes Stück PlayStation-Geschichte. Ein mutiger Versuch, eine neue AAA-Reihe zu starten, der seiner Zeit einfach an den falschen Stellen voraus war. Und genau deshalb sprechen heute wieder so viele darüber: Weil man spürt, was hätte sein können.

Manchmal reicht ein Funke Nostalgie, um eine fast vergessene Legende neu zu entfachen, auch wenn sie wohl nie wieder vollständig aufleben wird. Übrigens wollte Ready At Dawn sogar eine Fortsetzung bringen. Sony lehnte allerdings ab.

