7 überraschende Fakten über die PlayStation 3, die viele vergessen haben

Das Wichtigste in Kürze

Die Konsole wurde von Sony weit unter Ihren Produktionskosten verkauft

Was Militär und Wissenschaftler mit der PS3 Konsole anzufangen wussten

Echte Rennfahrer wurden erst in talentierten PS3-Spielern entdeckt

Die PlayStation 3 (PS3) von Sony hatte als Nachfolger der PlayStation 2 (PS2) kein leichtes Erbe. Zusätzlich stand sie im direkten Wettbewerb mit Microsofts Xbox 360 und dem extrem erfolgreichen Nintendo Wii. Trotz dieser starken Konkurrenz konnte sich die PS3 mit eigenen Ideen, neuer Technik und mutigen Entscheidungen behaupten. Rückblickend gilt sie als wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Videospiele.

Steigt mit uns in die Zeitmaschine und entdeckt spannende Fakten über die PS3, die ihr vielleicht noch nicht kanntet.

#1 Die PS3-Abwärtskompatibilität

Eine der beeindruckendsten Eigenschaften der ersten PS3-Modelle war ihre Abwärtskompatibilität. Spieler konnten sowohl PS2- als auch PS1-Spiele auf derselben Konsole nutzen. Möglich wurde das durch integrierte PS2-Hardware in den frühen Versionen.

So blieb die eigene Spielesammlung weiterhin nutzbar, ohne mehrere Konsolen anschließen zu müssen. Aus Kostengründen entfernte Sony dieses Feature später wieder. Die Emulation von PS1-Spielen blieb jedoch erhalten und machte viele Klassiker weiterhin spielbar.

#2 Die PlayStation 3 als Blu-ray-Player

Mit der Integration eines Blu-ray-Laufwerks setzte Sony neue Maßstäbe. Die PS3 war nicht nur eine Spielkonsole, sondern auch ein hochwertiger Blu-ray-Player für Filme in HD-Qualität. Damit trug sie maßgeblich zum Durchbruch des Blu-ray-Formats bei.

Zusätzlich nutzte Sony die Cinavia-Technologie, um illegale Filmkopien zu erkennen. Wurde eine Raubkopie abgespielt, stoppte die Konsole automatisch die Tonwiedergabe.

Weniger bekannt: Mit einem passenden Fernseher und einem Firmware-Update konnte die PS3 sogar 3D-Filme abspielen.

#3 Ein Verlustgeschäft für Sony

Der Start der PS3 im Jahr 2006 sorgte für Diskussionen. Mit einem Preis von rund 600 US-Dollar war sie deutlich teurer als die Konkurrenz. Dennoch verkaufte Sony die Konsole anfangs unter Produktionskosten.

Schätzungen zufolge verlor Sony pro Gerät zwischen 240 und 300 US-Dollar. Erst durch technische Optimierungen, kleinere Chips und effizientere Produktionsprozesse sanken die Kosten deutlich.

Langfristig ging die Rechnung auf: Die PS3 wurde profitabel und baute sich eine große, treue Fangemeinde auf. Ein klassisches Beispiel dafür, wie riskante Technik-Investitionen sich später auszahlen können.

#4 Die Geburt der „Spider-Station“

Von 2006 bis zur PS3 Slim nutzte Sony für das Konsolen-Logo dieselbe Schriftart wie in den bekannten Spider-Man-Filmen von Sam Raimi. Kein Zufall, denn diese entstanden ebenfalls unter dem Dach von Sony Pictures.

Die auffällige Typografie brachte der Konsole schnell den Spitznamen „Spider-Station“ ein. Mit der PS3 Slim verschwand das Schriftlogo schließlich komplett – vermutlich auch wegen der vielen Kommentare in der Presse.

#5 Der ursprüngliche PS3-Controller

Der erste PS3-Controller-Prototyp sorgte für Kopfschütteln. Das futuristische Design mit gebogener Form brachte ihm die Spitznamen „Boomerang“ und „Banane“ ein. Ergonomisch überzeugte er allerdings kaum.

Sony entschied sich daher gegen eine Serienproduktion und setzte stattdessen auf eine Weiterentwicklung des bewährten DualShock-Designs. Diese Entscheidung zahlte sich aus und legte den Grundstein für spätere Controller-Generationen.

#6 PS3 als Supercomputer

Wenig bekannt: Das US-Militär bestellte 1.760 PS3-Konsolen, um daraus den Supercomputer „Condor Cluster“ zu bauen. Möglich war das dank der Linux-Unterstützung der frühen Modelle.

Der Cluster wurde unter anderem für KI-Berechnungen, Weltraumforschung und Radarsysteme eingesetzt. Auch Wissenschaftler nutzten PS3-Verbünde, etwa zur Simulation schwarzer Löcher.

Ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie leistungsfähig die Hardware der PS3 wirklich war.

#7 Vom Gamer zum Rennfahrer

Mit Gran Turismo bot die PS3 eine einzigartige Chance: Über die Nissan GT Academy konnten Spieler echte Rennfahrer werden. Seit 2008 qualifizierten sich Millionen Spieler weltweit.

Bis 2014 nahmen über fünf Millionen Teilnehmer teil. 16 von ihnen schafften tatsächlich den Sprung in den professionellen Motorsport – inklusive Podestplätzen und Siegen bei internationalen Rennen.

Beim Schreiben dieses Artikels haben auch wir viel Neues über die Nachfolgekonsole der erfolgreichsten Konsole aller Zeiten gelernt. Wenn euch die PS3 interessiert, empfehlen wir euch auch unseren Artikel über die besten PS3-Spiele aller Zeiten.

Dieser Artikel erschien ursprünglich am 30. November 2021 und wurde umfassend überarbeitet und neu veröffentlicht.

