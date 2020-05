PS4: 15 geheime Funktionen der Sony-Konsole, die du nicht kennst

Wien/Tokio – Die Limited Edition der Konsole präsentiert sich mit schwarzer, matter Oberfläche, in die Ellies Tattoo eingraviert ist. Der Limited Edition DUALSHOCK 4 Wireless-Controller, der auch separat erworben werden kann, beeindruckt durch ein mattes Schwarz, das durch weiße Shapes, Ellies Farn-Tattoo und das Logo von The Last of Us 2 auf dem Touchpad geschmückt…