Ghost of Tsushima: So viel PS4-Speicherplatz wird benötigt

Ghost of Tsushima - (C) Sony

Der PlayStation 4-Konsolenzyklus läuft ab, und nur noch wenige Monate, in denen das beliebte System Sony‘s Spitzenreiter ist. Zum Glück für Fans der PS4 wird es ein wunderbarer Abschied, mit einem letzten Jahr voller Triple-A-exklusiver Spiele, darunter GoT, das neueste Spiel von Sucker Punch. Ghost of Tsushima sieht vielversprechend aus und jetzt wissen die Spieler, wie viel Speicherplatz sie benötigen, um es auf ihrer PS4 zu installieren.

Die Vorbesteller-Seite von Ghost of Tsushima ist jetzt live im PlayStation Network verfügbar und zeigt, dass Fans 50 GB Speicherplatz benötigen, um sie zu installieren. Das ist eine ziemlich typische Summe für ein Spiel. Wir haben auch schon andere Spiele erlebt, wie Call of Duty: Modern Warfare, dass 200 GB benötigt. Die Fans müssen sich also keine Sorgen machen, dass sie sich eventuell noch eine Festplatte holen müssen.

Ghost of Tsushima: Bei 50 Gigabyte wird nicht Schluss sein!

Beachte, dass die Installationsgröße von 50 GB mit der Zeit zunimmt. Spiele erhalten heutzutage häufig Updates, und obwohl sie möglicherweise nicht so groß sind wie die Monster-Downloads von Modern Warfare, kommt es immer noch häufig vor, dass Updates um die 15 GB angezeigt werden. Viele Spieler kennen das!

Vor wenigen Tagen enthüllte ein Sony in einem “State of Play” 18 Minuten Ghost of Tsushima (PS4)-Gameplay und enthüllte eine Vielzahl neuer Details, von der offenen Welt über das Durchqueren bis hin zu den Samurai-Filmmodus. Das Spiel ist jetzt nur noch zwei Monate entfernt, sodass die Fans nicht mehr lange warten müssen, bis es in freier Wildbahn ist.

Der Fotomodus scheint ein spannendes Feature zu sein

In der Zwischenzeit gibt es noch viel zu analysieren, was gezeigt wurde. Der Fotomodus von Ghost of Tsushima ist einer der umfassendsten in einem Spiel bis heute, was garantiert, dass in den kommenden Wochen eine stetige Abwanderung von Fotografie daraus hervorgeht. Nach dem Start werden bei Spielen mit Fotomodi in der Regel herausragende Bilder von Fans veröffentlicht, und da der Titel einer der am besten aussehenden Spiele auf der PS4 ist, scheint dies hier wahrscheinlich der Fall zu sein.

Die Verzögerung von GoT war enttäuschend, da das Spiel stetige Fortschritte zu machen schien und anscheinend verzögert wurde, um The Last of Us 2 nach seiner Verzögerung Raum zum Atmen zu geben. Sony hat dies nie bestätigt, aber es ist dennoch sicher anzunehmen.

Ghost of Tsushima wird am 17. Juli 2020 auf der PS4 veröffentlicht. Mal sehen wie laut die PlayStation 4 dann wird.