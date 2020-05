Crucial X8 SSD

Crucial X8: Klein aber “Oho”

Die Crucial X8 Portable SSD von Micron ist eine externe Festplatte im sehr handlichen und leichten Design. Sie verfügt über ein 1 TB bei einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 1.050 MB/s.

Gerade bei Gamern ist Speicherplatz die wichtigste Währung. Hat man die Möglichkeit den internen Speicher zu erweitern, kann man bei der PS4 seit dem Update 4.50 auch eine externe Festplatte zur Verstärkung einsetzen. Bei der Xbox One X ist dies von Anfang möglich.

PS4 und XBox One X – Mindestvoraussetzungen für externe SSD

Bei Anschluss einer externen Festplatte an der PS4, sind dies die Voraussetzungen:

PS4 Update mindestens auf 4.50

Die Festplatte muss mindestens USB 3.0 unterstützen

Festplattengröße mindestens 250 GB#

Maximale Festplattengröße 8 TB

Lesegeschwindigkeit mindestens 40 MB/s

Es kann maximal eine externe Festplatte zur Verwendung angeschlossen werden

Bei Anschluss einer externen Festplatte an die Xbox One X sind dies die Voraussetzungen:

Die Festplatte muss mindestens USB 3.0 unterstützen

Festplattengröße mindestens 256 GB

Maximale Festplattengröße 16 TB

Es können maximal 3 externe Festplatten zur Verwendung gleichzeitig angeschlossen werden

Im direkten Vergleich seht ihr also, dass die Xbox One X in Sachen externen Speicher weitaus besser gerüstet ist als die PS4. Die Installation ist bei beiden gleich simpel. Wir zeigen euch hier das Beispiel der PS4.

Crucial X8 SSD: Technische Daten

Hier sind die technischen Daten unserer Testversion der Crucial X8 SSD:

Kapazität: 1 TB

Kabel: Typ-C auf Typ-C USB-Kabel (10 GB/s)

Sequentielles Lesen: 1.050 MB/s

Teilenummer: CT1000X8SSD9

Crucial X8: Elegantes Design in kompakter Form

Mich hat vor allem das Design und die Verarbeitung der Crucial X8 SSD überzeugt. Sie kommt in einer schlichten, kleinen Verpackung. Das Kabel ist ein USB-C Kabel an beiden Enden. Zusätzlich erhält man einen Standard USB-A Adapter, um die SSD auch Konsolen und Geräten mit dem Standard-Anschluss verwenden zu können. Auch dieser wurde sehr stilvoll umgesetzt.

Das Kabel hat eine angenehme Länge, nicht zu groß oder zu kurz. Was mich persönlich ein wenig stört, ist der fette “Hals” vom USB-Anschluss. dieser wirkt sehr klobig. Steckt man noch den USB-A Adapter an, dann wird das Ganze noch länger. Zeitgleich nehme ich an, dass dies der Stabilität und Sicherheit des Kabels dienen soll. Der USB-A Adapter kann nur an ein Ende des USB-C Kabels angeschlossen werden. Um dies sicherzustellen haben die Entwickler an einem der zwei USB-C Anschlüsse und am Adapter eine kleine Einkerbung gemacht, sodass man immer die gleiche Seite verwendet. Aufgrund der Einkerbung passt der Adapter nicht auf das andere Ende. Was der Hintergrund dafür sein könnte, ist mir unklar, jedoch sieht es nicht übel aus.

Crucial X8: Anschluss an die Konsole

Ausgepackt kann man auch schon sofort loslegen! Ich habe die Installation zuerst an der PS4 getestet. Die folgenden Bilder und Eindrücke beziehen sich auf diese.

Steckt die Crucial X8 bei ausgeschalteter Konsole an. Sobald ihr die Konsole gestartet habt, geht in euren Einstellungen unter die Geräte, dort findet ihr die Crucial X8 als externes USB-Gerät. Für die Verwendung müsst ihr diese formatieren. Achtung, bei Formatierung gehen alle Daten auf dieser verloren! Sobald die Formatierung abgeschlossen ist, ist die Crucial X8 auch schon einsatzbereit.

Ab sofort werden alle Dateien und Spiele die ihr herunterlädt auf die externe Festplatte gespeichert. Wollt ihr dies ändern, geht dafür einfach in die Speicheroptionen und ändert den Speicherort auf die interne Festplatte. Weiters könnt ihr nun auch Spiele direkt auf die externe Festplatte kopieren. Geht dafür einfach in den Einstellungen auf den internen Speicher, wo die Spiele gespeichert sind, wählt sie aus und verschiebt sie auf die Cruxia X8 SSD. Auf der Support-Webseite von Crucial findet ihr noch Tipps, Anleitungen und Software zur Verwendung eurer Festplatte.

Crucial X8 SSD: Fazit

Ihr seht also, die Installation geht sehr einfach. Es ist so einfach, dass “Installation” schon wieder zu kompliziert klingt! Die Crucial X8 SSD ist eine sehr handliche, kompakte und stilvolle externe SSD-Festplatte. Aufgrund der Größe nimmt sie nicht viel Platz im Regal ein. Sie kann ohne Probleme bei der Konsole platziert werden. Obwohl die Kabellänge optimal ist, bei Verwendung der Frontanschlüsse wäre ein etwas längeres Kabel besser gewesen, um die Crucial X8 weiter nach hinten verstauen zu können. Das Einzige, was mir persönlich nicht so gefällt ist der klobige USB-Klotz der durch den USB-A Adapter entsteht. Das Kabel steht ein gutes Stück nach vorne weg. Ist die Konsole nicht sicher platziert, könnte man sehr einfach aus Versehen an dem Kabel ankommen und die SSD ausstecken. Dies könnte dann schnell zu Problemen führen.

Dies ist aber schon “Sudern auf hohem Niveau” wie es so schön heißt. Im Vergleich zum Mitbewerb und dem Klassenführer Samsung X5 bewegt sich die Crucial X8 mit ihrem Preis von ca. 180 Euro im guten Mittelsegment. Alles in allem ist die Crucial X8 eine willkommene Erweiterung und sehr einfache und schnelle Lösung für die Speichererweiterung eurer Konsole. Keine Schrauben, kein Kabelsalat, einfach anstecken, kopieren und spielen!

Test Wertung