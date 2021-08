PS5: So könnt ihr eure Ladegeschwindigkeit erhöhen!

PlayStation 5: Die aktuelle Konsolen-Generation wird wohl noch bis 2023 Lieferengpässe haben. Grund ist der weltweite Mangel an Halbleiterchips. - (C) Sony

Die neuste Konsolengeneration hat mit der PS5 einen gewaltigen Schritt nach vorne gewagt. Neben messerscharfer Auflösung von bis zu 4K und atemberaubenden Visuals, bietet sie vor allem eine blitzschnelle Geschwindigkeit. In den meisten Spielen gehören lange Wartescreens der Vergangenheit an. Kaum startet man ein Spiel, ist man schon im Spielgeschehen. Hauptverantwortlich dafür ist die neue und besser verarbeitete SSD, die in der Konsole eingebaut ist.

Doch sollte euch das noch nicht genügen, gibt es jetzt tatsächlich eine Möglichkeit die Sony-Konsole noch schneller zu machen. Sollte man natürlich einer von den Glücklichen sein, die eine bekommen haben. (So bekommt ihr schneller eine neue Konsole)

Hinter den Versuchen steckt die Seite DigitalFoundry, die ihre Verbesserungen an diversen PS4 und PS5 Spielen getestet haben. Und die Antwort ist so einfach, wie sie logisch ist. Denn so liegt das Geheimnis hinter einer permanenten Geschwindigkeitsverbesserung an der Standard-SSD der Konsole. Obwohl sie verantwortlich dafür ist, dass die Konsole so schnell lädt, hält sie die wahre Power auch zurück.

So kann der Wechsel von der ursprünglichen SSD zu einer M.2 NVMe SSD – in dem Beispiel eine Samsung 980 Pro – dazu führen, dass PS4-Spiele dauerhaft schneller laden und spielbar sind.

Für den Test hat das Team von Digital Foundry die neue SSD bei Spielen wie Ratchet and Clank: Rift Apart und The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 getestet. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass eine selbst eingebaute PS5 SSD schneller Ladezeiten ermöglicht. So lädt beispielsweise Cyberpunk 2077 dank der neuen PS5 SSD um 3 Sekunden schneller.

Für manche mag das natürlich kein gewaltiger Unterschied sein. Doch für viele Bastler bietet dieses Resultat die Gewissheit, dass sie ihre hart erworbene PS5 mit Modifikationen und durch Erweiterungen noch Leistungsfähiger machen können.