The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S verwendet angeblich PC-Mods

Der Macher des Mods The Witcher 3 HD Reworked sagt, es sei "sehr wahrscheinlich", dass seine Arbeit "im offiziellen Update der nächsten Generation enthalten sein wird".

Ciri in The Witcher 3: Wild Hunt - (C) CD Projekt Red