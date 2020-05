The Last of Us 2 (PS4): Gold-Meldung via Instagram von Neil Druckmann

Bildquelle: Wikipedia (C) William Tung / Naughty Dog

The Last of Us 2 erhält nach vielen Jahren der Entwicklung und einem massiven Leak for Release endlich den Gold-Status. Neil Druckmann von Naughty Dog gab die frohe Botschaft via Instagram bekannt und bestätigte, dass das Spiel den Gold-Status erreicht hat und die PS4-Discs jetzt gedruckt werden können.

„Wir wollten euch wissen lassen, dass wir Gold haben“, sagte Druckmann auf Instagram. „Im April haben wir euch gesagt, dass wir aufgrund des Zustands der Welt, der Logistik, die weit außerhalb unserer Kontrolle liegt, das Spiel vorantreiben mussten, was uns ein paar zusätzliche Wochen Zeit gab, um zu es polieren, und jetzt, da wir einen Release-Termin haben, haben wir unser Gold-Master eingereicht.”

„Das bedeutet, dass die Discs langsam gedrückt werden und die ausführbare Datei in die Playstation-Netzwerke gestellt wird. Und du wirst unser Spiel in ein paar Wochen haben.“

The Last of Us 2: Trotz Story-Leak führt das PS4-Spiel die Amazon-Charts weltweit an

Die Story-Leaks des 2018-Builds des Naughty Dog-Spiels waren wirklich massiv. Einige Internet-Trolle schrieben diese sogar bei der Enthüllung des Setting von Assassin’s Creed Valhalla ständig in den Twitch-Chat. Auch sonst musste man die letzte Woche aufpassen, nicht auf irgendeine Spoiler-Story zu klicken. Wir von DailyGame sind Gamer, bei uns werdet ihr solche pikanten Details nicht finden. Nicht zu TLoU (PS4), als noch zu sonst einem Spiel. Keiner möchte wissen wie ein Spiel endet, 5 Wochen bevor man es kaufen kann.

The Last of Us 2 spoilers are reportedly from a disgruntled employee over a payment dispute with Naughty Dog. When things didn't go their way…..bam, MAJOR plot spoilers got leaked. Some really angry, tired and fed up people working at ND, I think we could see this coming sadly. pic.twitter.com/8SSMPsW8nE — SuperMetalDave64 (@SMetaldave64) April 26, 2020

Doch, all die bösen Spoiler-Attakten haben nichts gebracht. Vielleicht zusätzliches Marketing für das Spiel: The Last of Us Part 2 von Naughty Dog führt nämlich die Verkaufscharts von Amazon & Co. weltweit an. Wie GamingRoute feststellte ist das Action-Adventure in den PS4-Verkaufscharts in den USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Japan auf Platz 1. Das sind natürlich alles nur die physischen Kopien des Spiels, die jetzt aufgrund der Gold-Meldung erst gedruckt werden. Die digitalen Verkäufe schließen diese Charts nicht ein. Und diese werden nicht unerheblich sein. Neil Druckmann und sein Team könnten jetzt die Champagner-Flaschen im Studio knallen lassen, aber sie sind alle daheim im Home-Office.

Wenn es am 19. Juni endlich so weit ist, wird The Last of Us Part 2 nicht nur die PS4-Charts anführen, ich denke da sind wir uns einig. Nicht nur der Joel-Darsteller in einer von ihm zitierten Aussage. Haltet euch schon einmal eine Menge Festplatten-Speicher für eure PlayStation 4 bereit!