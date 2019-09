The Last of Us Part 2 – Erscheinungsdatum im Februar 2020 für PS4 festgelegt

The Last of Us Part II - (C) Naughty Dog, Sony

Während der jüngsten Präsentation des Unternehmens zum aktuellen “Stand der Dinge” (State of Play) gab Sony den Veröffentlichungstermin für The Last of Us Part 2 über einen neuen Trailer bekannt, den ihr unterhalb der Meldung sehen könnt. Das Spiel wird voraussichtlich am 21. Februar 2020 für PS4 veröffentlicht. Nicht wie zuletzt von einem Händler gemeldet am 28.

Vor der Präsentation war Sony bei dem exklusiven PS4-Titel eher leise geblieben. Das Unternehmen überraschte die Welt zum ersten Mal mit der Enthüllung von TLOU 2 Ende 2016, bevor es 2017 einen neuen Trailer mit unzähligen Neuigkeiten für das Spiel veröffentlichte und dann das brutal aussehende Gameplay des Titels in einem weiteren Trailer während der E3 2018 vorführte. In Bezug auf das Spiel im Jahr 2019 gab es jedoch nicht viel. Bis heute.

Spieltechnisch sieht der Naughty Dog-Titel außergewöhnlich gewalttätig aus. Obwohl wir auch süße Momente im Spiel gesehen haben, wie eine erwachsene Ellie, die ihren Schwarm küsst und Angst hat, mit ihr zu tanzen und ihre Verbindung zu erkunden, lehnt sich The Last of Us Part 2 eindeutig an die schlimmsten Aspekte des Überlebens an und zeigt uns wie es in einer postapokalyptischen Welt aussehen könnte. Wir haben gesehen, wie Ellie einem Mann die Kehle aufgeschlitzt, weil er ihr im Weg war, einen Pfeil, der in ihrer Schulter steckte, schmerzhaft herausgezogen wird und eine Axt mit einem blutigen Knirschen in den Schädel eines Feindes versenkt wird.

The Last of Us Part 2 sieht aktionsorientierter aus als sein Vorgänger. Ellie ist mit einer ganzen Reihe von Waffen ausgestattet, die dem von Joel in The Last of Us ähneln, aber Ellie befindet sich in offeneren Räumen, die mehr Möglichkeiten bieten, eine Gruppe von Feinden auszuschalten. Diese Spielewelt sieht fantstatisch aus. Ich will nicht vorgreifen, aber ich denke das wird der beste PS4-Titel aller Zeiten. Nur so eine Vermutung.